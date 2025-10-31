Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ФРГ признал, что Россия не проводит ядерные испытания - РИА Новости, 31.10.2025
01:04 31.10.2025 (обновлено: 02:30 31.10.2025)
Глава МИД ФРГ признал, что Россия не проводит ядерные испытания
Глава МИД ФРГ признал, что Россия не проводит ядерные испытания - РИА Новости, 31.10.2025
Глава МИД ФРГ признал, что Россия не проводит ядерные испытания
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал все страны-участницы к соблюдению договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и... РИА Новости, 31.10.2025
в мире, россия, сша, германия, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Германия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Глава МИД ФРГ признал, что Россия не проводит ядерные испытания

Глава МИД ФРГ Вадефуль признал, что РФ не проводит ядерные испытания

Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал все страны-участницы к соблюдению договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и признал, что Россия их не проводит.
"Решающим является то, чтобы все пять ядерных держав и впредь придерживались определенных мораториев на проведение ядерных испытаний", - сказал он в ходе визита в Дамаск. Слова политика приводит телеканал n-tv.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В США оценили последствия возобновления ядерных испытаний
00:03
Вадефуль подчеркнул необходимость сохранения ДВЗЯИ и отметил, что до сих пор ни Россия, ни США в XXI веке не проводили ядерные испытания, это делала лишь КНДР.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, указал, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Эксперт оценил слова Трампа об испытаниях ядерного оружия
Вчера, 23:22
 
В миреРоссияСШАГерманияДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
