08:00 31.10.2025
"Основа утрачена": флагман ЕС оказался в беспрецедентной ситуации
Экономика Германии в минусе уже третий год. Промышленность лишилась сотен тысяч рабочих мест. Аналитики говорят о масштабном кризисе.
© AP Photo / Matthias SchraderРабота машиностроительного завода в Германии
Работа машиностроительного завода в Германии
© AP Photo / Matthias Schreiber
Работа машиностроительного завода в Германии
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Экономика Германии в минусе уже третий год. Промышленность лишилась сотен тысяч рабочих мест. Аналитики говорят о масштабном кризисе. Что стало последней каплей для локомотива ЕС и почему индустриальные гиганты оказались на грани выживания — в материале РИА Новости.

Затяжная рецессия

В Немецкой торгово-промышленной палате (DIHK) сообщили: признаков восстановления экономики нет.
Ни один из ключевых индикаторов не улучшился. В DIHK ожидают снижения ВВП: на 0,3%.
И так третий год подряд — беспрецедентно для послевоенной истории крупнейшей экономики Европейского союза.
Судно, доставляющее сжиженный природный газ из Катара в Польшу
"Уже не шутки": Европе сделали жесткое предупреждение
27 октября, 08:00
Ожидания бизнеса еще хуже. В мае порядка четверти компаний оценили свое положение как "неудовлетворительное". По прогнозу Института экономики Германии (IW), более трети предприятий сократят персонал — уволят до 150 тысяч сотрудников.
По предварительным подсчетам отраслевых организаций, в производственном секторе за два года работы лишились 300 тысяч человек.
© AP Photo / Markus SchreiberЛюди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия

Сокращения и перенос производств

Деиндустриализация все очевиднее. В первую очередь это следствие высоких энергетических издержек из-за утраты доступа к российским ресурсам. В Германии энергозатраты самые большие в ЕС.
Последовал эффект домино: пострадали металлургия, машиностроение, химическая отрасль.
"Для сравнения: в 2024-м стоимость промышленной электроэнергии в Германии оценивалась в 23 евроцента за кВт/ч, тогда как в США — 8,4. Зеленый переход оказался дорогим и не способен полностью заменить традиционные источники", — подчеркивает Ян Пинчук, заместитель начальника отдела биржевой торговли Whitebird.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
"Только этот вариант". Европа решилась на последний отчаянный шаг
23 октября, 08:00
В итоге инвестиционный климат в стране резко ухудшился. Крупные компании, в том числе Volkswagen, BASF, Siemens, выводят мощности за рубеж — прежде всего в США и Китай.
Так, американцы предлагают более выгодные финансовые и налоговые условия, в частности, внушительные субсидии для зеленых технологий и электромобилей.
Китай привлекает широким доступом к ресурсной и компонентной базе. Кроме того, и США, и КНР — это огромный внутренний рынок, добавляет Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Как указывал экс-глава ЕЦБ Марио Драги, американский СПГ в Европе на 60-90% дороже, чем в США, и это без учета расходов на логистику и регазификацию.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евроцентробанка во Франкфурте
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евроцентробанка во Франкфурте

Антироссийские санкции

Из-за противостояния с Москвой все несут колоссальные убытки. В частности, автопроизводители распродали за бесценок российские заводы и другие активы под давлением властей, отмечает Сергей Зайнуллин, доцент экономического факультета РУДН.
Volkswagen Group только в 2022-м списала 1,9 миллиарда евро.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер
"Сами напросились": Россия приготовила Европе неприятный сюрприз
9 октября, 08:00
Концерн BASF, инвестировавший в проекты по добыче газа в Западной Сибири через совместное предприятие Wintershall Dea (в котором немцам принадлежало 72,7%), лишился в 2023-м 7,3 миллиарда.
Mercedes-Benz Group — минус 709 миллиона, BMW Group — 646, Siemens — 600. Также в списке пострадавших Bosch, Henkel, Metro AG.
К этому следует добавить издержки из-за пересмотра глобальных цепочек поставок и логистики, а они тоже немалые.
© Фото : BASFЗавод BASF в Краснодаре
Завод BASF в Краснодаре
© Фото : BASF
Завод BASF в Краснодаре

Торговая сделка с США

На фоне всего этого торговые разногласия ЕС и США нанесли двойной удар по европейской промышленности: немецкие компании потеряли еще один — крупнейший — рынок сбыта.
Пошлины на товары, включая автомобили и фармацевтику, повысились с 2,5 до 15%.
По оценкам Deloitte, в результате одна только Германия недосчитается порядка 30 миллиардов евро в год.
Марио Драги
"Это катастрофа": в Европе впервые озвучили последствия фатальной ошибки
22 сентября, 08:00
Особенно пострадает машиностроение: экспорт за океан обрушится на 23%, ожидаемые потери — 7,2 миллиарда евро. Фармацевтика — минус 20% (5,1 миллиарда). Автомобильной и химической отраслям тоже не поздоровится.
А с учетом активной экспансии китайских корпораций на европейский рынок, пошатнувшей позиции местных предприятий, картина складывается совсем удручающая.
© AP Photo / Michael ProbstХимический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия
Химический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Химический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия
Деиндустриализация для многих европейских стран, прежде всего для Германии и Франции, станет критической для всего ЕС, уверены специалисты.
Так, ФРГ — крупнейший донор общего бюджета, в 2023-м чистый взнос — 25 миллиардов евро. Французы на втором месте — 12 миллиардов. Брюссель теряет главных "спонсоров".
Это грозит тяжелыми макроэкономическими и системными последствиями: потерей глобальной конкурентоспособности, ослаблением евро и утратой доверия к единой валюте. Развал промышленной основы локомотивов ЕС способен вызвать глубокий бюджетный и политический кризис и поставить под вопрос саму жизнеспособность Европейского союза.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза
 
Экономика Германия США Россия Евросоюз
 
 
