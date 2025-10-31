"Основа утрачена": флагман ЕС оказался в беспрецедентной ситуации

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Экономика Германии в минусе уже третий год. Промышленность лишилась сотен тысяч рабочих мест. Аналитики говорят о масштабном кризисе. Что стало последней каплей для локомотива ЕС и почему индустриальные гиганты оказались на грани выживания — в материале РИА Новости.

Затяжная рецессия

В Немецкой торгово-промышленной палате (DIHK) сообщили: признаков восстановления экономики нет.

Ни один из ключевых индикаторов не улучшился. В DIHK ожидают снижения ВВП: на 0,3%.

И так третий год подряд — беспрецедентно для послевоенной истории крупнейшей экономики Европейского союза.

Ожидания бизнеса еще хуже. В мае порядка четверти компаний оценили свое положение как "неудовлетворительное". По прогнозу Института экономики Германии (IW), более трети предприятий сократят персонал — уволят до 150 тысяч сотрудников.

По предварительным подсчетам отраслевых организаций, в производственном секторе за два года работы лишились 300 тысяч человек.

© AP Photo / Markus Schreiber Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия © AP Photo / Markus Schreiber Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия

Сокращения и перенос производств

Деиндустриализация все очевиднее. В первую очередь это следствие высоких энергетических издержек из-за утраты доступа к российским ресурсам. В Германии энергозатраты самые большие в ЕС.

Последовал эффект домино: пострадали металлургия, машиностроение, химическая отрасль.

"Для сравнения: в 2024-м стоимость промышленной электроэнергии в Германии оценивалась в 23 евроцента за кВт/ч, тогда как в США — 8,4. Зеленый переход оказался дорогим и не способен полностью заменить традиционные источники", — подчеркивает Ян Пинчук, заместитель начальника отдела биржевой торговли Whitebird.

В итоге инвестиционный климат в стране резко ухудшился. Крупные компании, в том числе Volkswagen, BASF, Siemens, выводят мощности за рубеж — прежде всего в США и Китай.

Так, американцы предлагают более выгодные финансовые и налоговые условия, в частности, внушительные субсидии для зеленых технологий и электромобилей.

Китай привлекает широким доступом к ресурсной и компонентной базе. Кроме того, и США, и КНР — это огромный внутренний рынок, добавляет Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Как указывал экс-глава ЕЦБ Марио Драги, американский СПГ в Европе на 60-90% дороже, чем в США, и это без учета расходов на логистику и регазификацию.

Антироссийские санкции

Из-за противостояния с Москвой все несут колоссальные убытки. В частности, автопроизводители распродали за бесценок российские заводы и другие активы под давлением властей, отмечает Сергей Зайнуллин, доцент экономического факультета РУДН.

Volkswagen Group только в 2022-м списала 1,9 миллиарда евро.

Концерн BASF, инвестировавший в проекты по добыче газа в Западной Сибири через совместное предприятие Wintershall Dea (в котором немцам принадлежало 72,7%), лишился в 2023-м 7,3 миллиарда.

Mercedes-Benz Group — минус 709 миллиона, BMW Group — 646, Siemens — 600. Также в списке пострадавших Bosch, Henkel, Metro AG.

К этому следует добавить издержки из-за пересмотра глобальных цепочек поставок и логистики, а они тоже немалые.

© Фото : BASF Завод BASF в Краснодаре © Фото : BASF Завод BASF в Краснодаре

Торговая сделка с США

На фоне всего этого торговые разногласия ЕС и США нанесли двойной удар по европейской промышленности: немецкие компании потеряли еще один — крупнейший — рынок сбыта.

Пошлины на товары, включая автомобили и фармацевтику, повысились с 2,5 до 15%.

По оценкам Deloitte , в результате одна только Германия недосчитается порядка 30 миллиардов евро в год.

Особенно пострадает машиностроение: экспорт за океан обрушится на 23%, ожидаемые потери — 7,2 миллиарда евро. Фармацевтика — минус 20% (5,1 миллиарда). Автомобильной и химической отраслям тоже не поздоровится.

А с учетом активной экспансии китайских корпораций на европейский рынок, пошатнувшей позиции местных предприятий, картина складывается совсем удручающая.

© AP Photo / Michael Probst Химический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия © AP Photo / Michael Probst Химический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия

Деиндустриализация для многих европейских стран, прежде всего для Германии и Франции, станет критической для всего ЕС, уверены специалисты.

Так, ФРГ — крупнейший донор общего бюджета, в 2023-м чистый взнос — 25 миллиардов евро. Французы на втором месте — 12 миллиардов. Брюссель теряет главных "спонсоров".