В ГД внесли проект о страховании потенциально опасных собак

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать владельцев потенциально опасных пород собак страховать питомцев, чтобы в случае их нападения на человека пострадавший смог получить денежную компенсацию до миллиона рублей при причинении вреда жизни или здоровью, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается установить обязанность владельцев потенциально опасных собак страховать риск гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу других лиц в результате нахождения потенциально опасной собаки вне места ее содержания или за пределами огороженной территории", - говорится в пояснительной записке к проекту. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР

Авторы законопроекта предлагают установить страховую выплату в размере миллиона рублей при причинении вреда человеку, при порче имущества - 200 тысяч рублей. Проект предусматривает, что правила страхования, страховые тарифы, их структура и порядок применения страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования будут устанавливаться Банком России.

Депутаты также предложили установить, что страховщик в течение 15 рабочих дней обязан принять заявление о страховом возмещении и в течение пяти рабочих дней после окончания указанного срока принятия заявления - выплатить надлежащую страховую сумму.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит обеспечить гарантированную защиту прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу в результате нападения собаки.

В документе уточняется, что положения законопроекта не распространяются на служебных собак, которые относятся к потенциально опасным породам.