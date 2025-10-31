Рейтинг@Mail.ru
Гатилов назвал предотвращение ядерной войны приоритетом для России - РИА Новости, 31.10.2025
04:37 31.10.2025
Гатилов назвал предотвращение ядерной войны приоритетом для России
Гатилов назвал предотвращение ядерной войны приоритетом для России - РИА Новости, 31.10.2025
Гатилов назвал предотвращение ядерной войны приоритетом для России
Вопросы предотвращения ядерной войны и гонки вооружений в космосе будут приоритетными для РФ на предстоящей Конференции по разоружению ООН, сообщил в интервью... РИА Новости, 31.10.2025
россия, женева (город), геннадий гатилов, оон
Россия, Женева (город), Геннадий Гатилов, ООН
Гатилов назвал предотвращение ядерной войны приоритетом для России

Гатилов: предотвращение ядерной войны является приоритетом для РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов
Геннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Вопросы предотвращения ядерной войны и гонки вооружений в космосе будут приоритетными для РФ на предстоящей Конференции по разоружению ООН, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Очередная сессия Конференции по разоружению ООН откроется в Женеве в январе 2026 года.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Гатилов заявил о радикализации позиций стран по контролю вооружений
03:26
"Особое внимание имеем в виду уделять пунктам повестки дня КР (Конференции по разоружению - ред.) , касающимся предотвращения ядерной войны, включая все связанные с этим вопросы, и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - сказал дипломат.
Гатилов сообщил, что российская делегация намерена поднимать на конференции вопросы, имеющие непосредственное отношение к международной безопасности, а также функционированию и поддержанию сложившейся системы соглашений в области контроля над вооружениями.
"Будем и далее использовать "площадку" КР для продвижения постулата о том, что эффективный диалог по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению возможен только в условиях взаимного учета интересов и на основе принципа равной и неделимой безопасности для всех", - подчеркнул он.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Гатилов призвал возобновить переговоры по контролю над вооружениями
01:59
 
Россия
Женева (город)
Геннадий Гатилов
ООН
 
 
