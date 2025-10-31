Гатилов назвал предотвращение ядерной войны приоритетом для России

ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Вопросы предотвращения ядерной войны и гонки вооружений в космосе будут приоритетными для РФ на предстоящей Конференции по разоружению ООН, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Очередная сессия Конференции по разоружению ООН откроется в Женеве в январе 2026 года.

"Особое внимание имеем в виду уделять пунктам повестки дня КР (Конференции по разоружению - ред.) , касающимся предотвращения ядерной войны, включая все связанные с этим вопросы, и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - сказал дипломат.

Гатилов сообщил, что российская делегация намерена поднимать на конференции вопросы, имеющие непосредственное отношение к международной безопасности, а также функционированию и поддержанию сложившейся системы соглашений в области контроля над вооружениями.