Гатилов призвал возобновить переговоры по контролю над вооружениями

ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Необходимо возобновление переговоров по выработке юридически обязывающих инструментов в области контроля над вооружениями на площадках ООН, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.