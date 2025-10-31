https://ria.ru/20251031/gatilov-2051986353.html
Гатилов призвал возобновить переговоры по контролю над вооружениями
Гатилов призвал возобновить переговоры по контролю над вооружениями - РИА Новости, 31.10.2025
Гатилов призвал возобновить переговоры по контролю над вооружениями
Необходимо возобновление переговоров по выработке юридически обязывающих инструментов в области контроля над вооружениями на площадках ООН, заявил в интервью... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T01:59:00+03:00
2025-10-31T01:59:00+03:00
2025-10-31T01:59:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
геннадий гатилов
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151578/56/1515785682_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3a766801438bc26c5e81e62a707f9bd9.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051956410.html
россия
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151578/56/1515785682_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85c4a8cbc8b3cceedbc60d2169fee381.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, женева (город), геннадий гатилов, оон
В мире, Россия, Женева (город), Геннадий Гатилов, ООН
Гатилов призвал возобновить переговоры по контролю над вооружениями
Гатилов призвал возобновить выработку инструментов по контролю над вооружениями