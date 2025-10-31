Рейтинг@Mail.ru
Гатилов призвал возобновить переговоры по контролю над вооружениями - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/gatilov-2051986353.html
Гатилов призвал возобновить переговоры по контролю над вооружениями
Гатилов призвал возобновить переговоры по контролю над вооружениями - РИА Новости, 31.10.2025
Гатилов призвал возобновить переговоры по контролю над вооружениями
Необходимо возобновление переговоров по выработке юридически обязывающих инструментов в области контроля над вооружениями на площадках ООН, заявил в интервью... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T01:59:00+03:00
2025-10-31T01:59:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
геннадий гатилов
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151578/56/1515785682_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3a766801438bc26c5e81e62a707f9bd9.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051956410.html
россия
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151578/56/1515785682_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85c4a8cbc8b3cceedbc60d2169fee381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, женева (город), геннадий гатилов, оон
В мире, Россия, Женева (город), Геннадий Гатилов, ООН
Гатилов призвал возобновить переговоры по контролю над вооружениями

Гатилов призвал возобновить выработку инструментов по контролю над вооружениями

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Геннадий Гатилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Необходимо возобновление переговоров по выработке юридически обязывающих инструментов в области контроля над вооружениями на площадках ООН, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Российская Федерация исходит из необходимости скорейшей реализации мандата Конференции по разоружению, что подразумевает возобновление переговорной работы по выработке юридически обязывающих инструментов в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", - сказал дипломат.
По его словам, Россия "прикладывала и продолжает прикладывать большие усилия на данном направлении".
Очередная сессия Конференции по разоружению ООН откроется в Женеве в январе 2026 года.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Ульянов прокомментировал решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Вчера, 20:12
 
В миреРоссияЖенева (город)Геннадий ГатиловООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала