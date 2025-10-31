Рейтинг@Mail.ru
Бабочки-мутанты и радиоактивные кабаны. Последствия катастрофы в Фукусиме
31.10.2025
Бабочки-мутанты и радиоактивные кабаны. Последствия катастрофы в Фукусиме
В марте 2011 года произошла авария на "Фукусиме-1", которая привела к выбросу радиоактивных элементов. Общая площадь заражения составила три процента от территории Японии.
Бабочки-мутанты и радиоактивные кабаны. Последствия катастрофы в Фукусиме

Кладбище машин, унесенных волной
Кладбище машин, унесенных волной - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Ксения Нака
Кладбище машин, унесенных волной
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. В марте 2011 года произошла авария на "Фукусиме-1", которая привела к выбросу радиоактивных элементов. Общая площадь заражения составила три процента от территории Японии. Как и в случае с Чернобыльской АЭС, катастрофа оказала существенное влияние на обитателей зоны отчуждения.

Десятки лет последствий

К аварии привело девятибалльное землетрясение, произошедшее всего в 180 километрах от провинции Фукусима. Природный катаклизм вызвал две волны цунами, которые обрушились на побережье и на атомную станцию.
"Вышло из строя несколько реакторов, пошел ядерный процесс, совсем не тот, который ожидался. В общем, произошел взрыв", — рассказывает историк Юрий Московский.
Город Минамисома
Город Минамисома - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Ксения Нака
Город Минамисома
Правительство Страны восходящего солнца было вынуждено эвакуировать 164 тысячи человек.
По оценкам специалистов, на полную ликвидацию последствий аварии на "Фукусиме" уйдет около 50 лет.

Бабочки-мутанты

И конечно же, ядерная авария не могла не отразиться на экологии. Буквально через год после катастрофы ученые обратили внимание на появление у японских бабочек-голубянок серьезных мутаций.
У нового поколения голубянок была "неправильная" окраска, а длина передних крыльев у самцов была чуть меньше нормы. Отдельные насекомые страдали от более серьезных мутаций — "вмятин" на глазах, а также неправильной формы крыльев или головы. Своими выводами ученые поделились в статье, опубликованной в Scientific Reports.
АЭС "Фукусима" на карте
АЭС Фукусима на карте - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Иллюстрация РИА Новости . iStock/PeterHermesFurian
АЭС "Фукусима" на карте
Дальнейшие исследования только подтвердили их правоту.

Убивает птиц в два раза быстрее

"За годы работы в Чернобыле, а теперь и в Фукусиме, мы обнаружили признаки повышенного уровня мутаций почти у всех видов и во всех экологических системах, которые мы изучали", — рассказал Тимоти А. Муссо, профессор биологии в Университете Южной Каролины.
Затронуло радиоактивное заражение не только бабочек, но и птиц. Причем по какой-то причине радиация убивает птиц в Фукусиме в два раза быстрее, чем в Чернобыле.
Акция протеста у генерального консульства Японии в Гонконге после начала сброса воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан
Акция протеста у генерального консульства Японии в Гонконге после начала сброса воды с атомной электростанции Фукусима-1 в океан - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Daniel Ceng
Акция протеста у генерального консульства Японии в Гонконге после начала сброса воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан
"Вероятно, у местных популяций в Фукусиме отсутствует сопротивляемость или повышена радиочувствительность, — говорит Муссо. — Возможно, у чернобыльских птиц в какой-то степени выработалась сопротивляемость, а восприимчивые особи были уничтожены за последние 26 лет".

Радиоактивные кабаны

Однако многие виды животных чувствуют себя в зоне отчуждения АЭС "Фукусима" довольно вольготно. Особенно хорошо живут дикие кабаны, которые расплодились в районе катастрофы, несмотря на высокую дозу радиации.
"Дикие кабаны в Фукусиме по-прежнему относительно радиоактивны, и уровень содержания радионуклидов в их организме может варьироваться от полного отсутствия до 30 000 беккерелей на килограмм", — рассказывает Донован Андерсон, научный сотрудник Университета Фукусимы в Японии.
Ученые берут образцы грунта
Ученые берут образцы грунта - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Kyushu University
Ученые берут образцы грунта
Это не мешает им активно спариваться с домашними свиньями, которые сбежали с близлежащих ферм после того, как фермерам пришлось уйти из этих мест. В результате даже появился новый гибридный вид.
По мнению Андерсона, радиационное облучение не оказало особого воздействия на генетику хряков.
"Хотя кабан и гибриды технически радиоактивны, радиация не имеет никакого отношения к генетическим изменениям — из-за вмешательства генов свиней", —продолжает Андерсон.

Синие собаки Чернобыля

А недавно в поле зрения СМИ вновь попала Чернобыльская зона. На этот раз сюрприз преподнесли собаки: в зоне отчуждения впервые заметили особей с голубой шерстью.
Собака у деревни Новоселки на территории Полесского радиационно-экологического заповедника в Белоруссии
Собака у деревни Новоселки на территории Полесского радиационно-экологического заповедника в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в медиабанк
Собака у деревни Новоселки на территории Полесского радиационно-экологического заповедника в Белоруссии
"На прошлой неделе они не были такими. Мы не знаем причину и пытаемся их поймать, чтобы выяснить, что происходит", — написала волонтерская команда "Собаки Чернобыля".
Впрочем, возможно, дело не в радиации, а в загрязнении. Несмотря на "тревожный цвет шерсти", собаки, по словам волонтеров, выглядят очень активными и здоровыми.
 
 
 
