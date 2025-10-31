Жителей аварийного фонда Волоколамска хотят переселить до конца 2028 года

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Всех жителей аварийного фонда в Волоколамском муниципальном округе Подмосковья планируют переселить до конца 2028 года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"В рамках второго этапа госпрограммы по переселению из аварийного жилья (признанного таковым до 1 апреля 2025) в округе планируют расселить 22 многоквартирных дома. Жители пяти из них уже получили новые квартиры или сертификаты, остальные дома частично расселены. Таким образом, удалось улучшить жилищные условия для 187 человек. Полностью переселить жителей из аварийного фонда (еще 246 человек) планируют до конца 2028 года", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в муниципальный округ Волоколамск, чтобы пообщаться с новоселами пятиэтажек на 2-м Шаховском проезде. Это не только местные жители, которые переехали из аварийного жилья, расположенного на окраине города, но и переселенцы из других муниципалитетов, которые приобрели здесь квартиры по жилищным сертификатам.

"Однажды Владимир Владимирович (Путин, президент РФ - ред.) сказал, что наша задача – вытащить людей из трущоб. У нас в Подмосковье реализуется большая президентская программа по переселению из аварийного жилья. Каждый год мы выдаем 3 тысячи квартир. То есть где-то 10 тысяч человек переезжают из "уставших" домов в современные условия. И мы будем продолжать ее реализовывать", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.