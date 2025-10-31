https://ria.ru/20251031/final-2052165602.html
Мастерство в "Летающей робототехнике" покажут на финале "Профессионалов"
31.10.2025

Участники финала чемпионата "Профессионалы", который стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября, продемонстрируют мастерство в компетенции "Летающая робототехника"
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Участники финала чемпионата "Профессионалы", который стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября, продемонстрируют мастерство в компетенции "Летающая робототехника", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Главный эксперт компетенции Татьяна Карпова отмечает, что беспилотные авиационные системы (БАС) становятся практическим инструментом для решения сложных задач.
"Автономность БАС меняет подход к эксплуатации летательных аппаратов: минимизируется человеческий фактор, снижаются риски безопасности, а автоматизация позволяет масштабировать код на десятки устройств одновременно", — приводит пресс-служба слова эксперта.
Финалистам предстоит показать знания алгоритмов работы беспилотных летательных аппаратов, навыки программирования, применения машинного зрения и управления роевым полетом.
Чемпионат "Профессионалы" — соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.
Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.
Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Чемпионат "Профессионалы" организован Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.