Госэнергокомпания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Государственная энергетическая компания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию, которую граждане будут обязаны платить с 2026 года в качестве "цены за энергетическую независимость" от России, заявил председатель правления компании Калле Килк.