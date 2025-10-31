https://ria.ru/20251031/es-2052210471.html
Госэнергокомпания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию
Госэнергокомпания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию - РИА Новости, 31.10.2025
Госэнергокомпания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию
Государственная энергетическая компания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию, которую граждане будут обязаны платить с 2026 года в качестве... РИА Новости, 31.10.2025
Госэнергокомпания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию
В Эстонии с 2026 года введут плату за энергозависимость от России
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Государственная энергетическая компания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию, которую граждане будут обязаны платить с 2026 года в качестве "цены за энергетическую независимость" от России, заявил председатель правления компании Калле Килк.
По данным телерадиокомпании ERR, Elering
утвердила плату за "балансирующую мощность" в размере 3,73 евро за мегаватт-час, которая будет взиматься с января 2026 года как с потребителей, так с производителей электроэнергии.
"Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией", - приводит слова Килка телерадиокомпания.
Отмечается, что новая плата предназначена для финансирования резервов, обеспечивающих стабильность частоты в энергосистеме.
Кроме того, с января 2026 года жители Эстонии
также будут платить за "надежность энергоснабжения", которая покроет расходы на обеспечение достаточного электроснабжения в периоды низкого производства возобновляемой энергии. По прогнозам, новый платеж увеличит счета домохозяйств на два евро в месяц, пишет ERR.
Эстония, Литва
и Латвия
8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия
, Россия
, Эстония, Литва, Латвия), и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы
. О своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.