21:57 31.10.2025
Госэнергокомпания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию
Госэнергокомпания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию
Госэнергокомпания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию

В Эстонии с 2026 года введут плату за энергозависимость от России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Государственная энергетическая компания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию, которую граждане будут обязаны платить с 2026 года в качестве "цены за энергетическую независимость" от России, заявил председатель правления компании Калле Килк.
По данным телерадиокомпании ERR, Elering утвердила плату за "балансирующую мощность" в размере 3,73 евро за мегаватт-час, которая будет взиматься с января 2026 года как с потребителей, так с производителей электроэнергии.
"Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией", - приводит слова Килка телерадиокомпания.
Отмечается, что новая плата предназначена для финансирования резервов, обеспечивающих стабильность частоты в энергосистеме.
Кроме того, с января 2026 года жители Эстонии также будут платить за "надежность энергоснабжения", которая покроет расходы на обеспечение достаточного электроснабжения в периоды низкого производства возобновляемой энергии. По прогнозам, новый платеж увеличит счета домохозяйств на два евро в месяц, пишет ERR.
Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы. О своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.
