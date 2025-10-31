Рейтинг@Mail.ru
ANP: "Демократов 66" можно считать победителями на выборах в Нидерландах - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/es-2052102926.html
ANP: "Демократов 66" можно считать победителями на выборах в Нидерландах
ANP: "Демократов 66" можно считать победителями на выборах в Нидерландах - РИА Новости, 31.10.2025
ANP: "Демократов 66" можно считать победителями на выборах в Нидерландах
Социально-либеральную партию "Демократы 66" (D66) можно считать победителем на парламентских выборах в Нидерландах, крайне правая Партия свободы (PVV) уже не... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:11:00+03:00
2025-10-31T15:11:00+03:00
в мире
нидерланды
герт вилдерс
роб йеттен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/95/1495399531_0:153:5184:3069_1920x0_80_0_0_dfa3a29455906d4a2c17953b1b84b02e.jpg
https://ria.ru/20250211/niderlandy-1998641732.html
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/95/1495399531_444:0:4740:3222_1920x0_80_0_0_0abcd05353f452918c1711e27166f71d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, герт вилдерс, роб йеттен
В мире, Нидерланды, Герт Вилдерс, Роб Йеттен
ANP: "Демократов 66" можно считать победителями на выборах в Нидерландах

ANP: "Демократы 66" фактически выиграли парламентские выборы в Нидерландах

© AP Photo / Peter DejongЗдание парламента Нидерландов в Гааге
Здание парламента Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Здание парламента Нидерландов в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 31 окт - РИА Новости. Социально-либеральную партию "Демократы 66" (D66) можно считать победителем на парламентских выборах в Нидерландах, крайне правая Партия свободы (PVV) уже не сможет обогнать ее, сообщает агентство ANP со ссылкой на данные от муниципалитетов страны.
"По информации избирательной службы ANP, партия "Демократы 66" стала крупнейшей партией на парламентских выборах в Нидерландах", - сообщил телеканал NPO 1.
Как утверждает агентство, ссылаясь на результаты в муниципалитетах страны, хотя подсчет голосов еще не завершен окончательно, партия Герта Вилдерса уже не сможет обогнать партию Роба Йеттена.
Из всех муниципалитетов только Венрай пока не объявил свои результаты. Также еще продолжается подсчет голосов избирателей из-за рубежа.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Нидерландах призвали Запад прекратить войну с Россией
11 февраля, 15:06
 
В миреНидерландыГерт ВилдерсРоб Йеттен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала