Военный эксперт назвал "Буревестник" эффективным оружием - РИА Новости, 31.10.2025
16:40 31.10.2025
Военный эксперт назвал "Буревестник" эффективным оружием
Военный эксперт назвал "Буревестник" эффективным оружием
безопасность, алексей леонков, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
Безопасность, Алексей Леонков, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Военный эксперт назвал "Буревестник" эффективным оружием

Военный эксперт Леонков назвал "Буревестник" более эффективным оружием

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Крылатая ракета с ядерной установкой "Буревестник" является оружием более эффективным и одновременно менее затратным с учетом практически 100-процентного поражения цели, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков.
"Во-первых, производство самого "Буревестника" гораздо дешевле, чем производство межконтинентальных баллистических ракет. Во-вторых, всегда делается большее количество ракет и боеголовок из расчета, чтобы хотя бы 30% достигли цели. А "Буревестник" — это стопроцентное попадание в цели. То есть мы меньшим количеством, но с большим качеством достигаем цели. Причем со стопроцентной вероятностью", - сказал Леонков.
Он подчеркнул, что при создании "Буревестника" использовано множество научно-технических инноваций, которые действительно не имеют аналогов в мире.
Безопасность
 
 
