СМИ: банки начали самовольно пересматривать условия по кредитам

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские банки внезапно начали пересматривать условия по выданным кредитам, меняя сроки, ставки и размер ежемесячного платежа, утверждает газета "Известия".
"В отдельных случаях кредитные организации без предупреждения пересчитывают график платежей, исходя из более продолжительного срока выплат, что приводит к росту переплаты по ссуде", — говорится в материале.
По утверждению одного из собеседников издания, он просрочил платеж на один день, что привело к тому, что банк отменил все льготные условия по ссуде, из-за чего ее срок вырос с трех до пяти лет.
"Изменилась и ставка: программа предполагала снижение процента с 24,9% до минимального на второй год оплаты по кредиту. После просрочки на день ставку в банке снижать отказались", — пояснил собеседник издания.
По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, банк действительно может изменять условия по ссуде в одностороннем порядке, но только в строго установленных законом случаях при нарушении заемщиком условий договора.
Ранее операционный директор ГК Cosmovisa ("Кредитный помощник") Дмитрий Михайлов заявил агентству ПРАЙМ, что опережающее повышение ставок по вкладам связано со стремлением банков не допустить оттока ликвидности в меняющихся условиях.
Эксперт считает, что многие просто выводят деньги или держат их на краткосрочных вкладах, дожидаясь более выгодных предложений. А кто-то направляет на потребление, тем более, ставки по кредитам начали снижаться.
