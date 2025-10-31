СМИ: банки начали самовольно пересматривать условия по кредитам

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские банки внезапно начали пересматривать условия по выданным кредитам, меняя сроки, ставки и размер ежемесячного платежа, утверждает газета Российские банки внезапно начали пересматривать условия по выданным кредитам, меняя сроки, ставки и размер ежемесячного платежа, утверждает газета "Известия"

"В отдельных случаях кредитные организации без предупреждения пересчитывают график платежей, исходя из более продолжительного срока выплат, что приводит к росту переплаты по ссуде", — говорится в материале.

По утверждению одного из собеседников издания, он просрочил платеж на один день, что привело к тому, что банк отменил все льготные условия по ссуде, из-за чего ее срок вырос с трех до пяти лет.

"Изменилась и ставка: программа предполагала снижение процента с 24,9% до минимального на второй год оплаты по кредиту. После просрочки на день ставку в банке снижать отказались", — пояснил собеседник издания.

По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, банк действительно может изменять условия по ссуде в одностороннем порядке, но только в строго установленных законом случаях при нарушении заемщиком условий договора.