СК установил подозреваемого в обезглавливании женщины в Екатеринбурге
СК установил подозреваемого в обезглавливании женщины в Екатеринбурге - РИА Новости, 31.10.2025
СК установил подозреваемого в обезглавливании женщины в Екатеринбурге
Женщина, тело которой нашли в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, была обезглавлена, подозреваемый в убийстве установлен, сообщил журналистам старший помощник РИА Новости, 31.10.2025
