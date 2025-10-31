Рейтинг@Mail.ru
СК установил подозреваемого в обезглавливании женщины в Екатеринбурге - РИА Новости, 31.10.2025
12:54 31.10.2025 (обновлено: 13:11 31.10.2025)
СК установил подозреваемого в обезглавливании женщины в Екатеринбурге
СК установил подозреваемого в обезглавливании женщины в Екатеринбурге
Женщина, тело которой нашли в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, была обезглавлена, подозреваемый в убийстве установлен, сообщил журналистам старший помощник РИА Новости, 31.10.2025
СК установил подозреваемого в обезглавливании женщины в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Женщина, тело которой нашли в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, была обезглавлена, подозреваемый в убийстве установлен, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга.
В четверг в региональных управлениях СК и МВД информировали, что голое тело женщины с признаками криминальной смерти найдено в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, недалеко от автозаправки, возбуждено уголовное дело об убийстве. Тело обнаружил екатеринбуржец, занимающийся по утрам пробежками в лесопарковой зоне. На пальце погибшей было кольцо.
"Подозреваемый в убийстве женщины, тело которой обнаружено накануне в лесопарке, установлен. В связи с тем, что у жертвы была отчленена голова, предметов одежды и документов при ней и на месте происшествия не имелось, установить личность потерпевшей помогли экспертные исследования", – рассказал Шульга.
СК завершил расследование еще двух убийств "ангарского маньяка"
