Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности о женщине, обезглавленной в Екатеринбурге - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 31.10.2025 (обновлено: 15:34 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/ekaterinburg-2052055033.html
Стали известны подробности о женщине, обезглавленной в Екатеринбурге
Стали известны подробности о женщине, обезглавленной в Екатеринбурге - РИА Новости, 31.10.2025
Стали известны подробности о женщине, обезглавленной в Екатеринбурге
Женщина, предположительно, обезглавленная родным сыном, работала в торговом центре Екатеринбурга, приехала в Россию на заработки, а подозреваемый сознался в... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T12:18:00+03:00
2025-10-31T15:34:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
центральная азия
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052042069_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c190ac8a691d97a4ecb6a125d8a7b980.jpg
https://ria.ru/20251031/rassledovanie-2052023553.html
https://ria.ru/20251030/ubiystvo-2051814129.html
россия
екатеринбург
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052042069_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_84feb39541780253ddefb6d9c12007b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, екатеринбург, центральная азия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Центральная Азия, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Стали известны подробности о женщине, обезглавленной в Екатеринбурге

СК: обезглавленная сыном женщина приехала в Россию на заработки

© Фото : Свердловская полиция/TelegramРабота полиции на месте обнаружения тела женщины в Юго-Западном лесопарке в Екатеринбурге
Работа полиции на месте обнаружения тела женщины в Юго-Западном лесопарке в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Свердловская полиция/Telegram
Работа полиции на месте обнаружения тела женщины в Юго-Западном лесопарке в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Женщина, предположительно, обезглавленная родным сыном, работала в торговом центре Екатеринбурга, приехала в Россию на заработки, а подозреваемый сознался в убийстве, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.
"После дактилоскопирования убитой полученная информация проверена по дактилоскопическим учетам. В результате установлено совпадение пальцевых следов жертвы с отпечатками, полученными от гражданки одной из стран Центральной Азии, въехавшей на территорию России в 2023 году. Ею оказалась женщина 1984 года рождения, работавшая в качестве технического персонала в торговом центре Екатеринбурга", — сказал Шульга.
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СК завершил расследование еще двух убийств "ангарского маньяка"
Вчера, 09:59
По его словам, отталкиваясь от личности жертвы, следователи определили круг ее общения и вышли на ее 21-летнего сына, который также ранее въехал на территорию России, но нигде не работал. По предварительным данным следствия, убийство матери подозреваемый совершил из-за неприязненных с ней отношений.
Следователи проверяют законность пребывания в России и подозреваемого, и потерпевшей.
"Молодой человек был допрошен в рамках расследования, он дал признательные показания. С его участием был проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого он точно указал не только место обнаружения тела, но и местонахождение отчлененной головы потерпевшей и личных вещей убитой", — уточнил представитель СК, добавив, что в скором времени подозреваемому предъявят обвинение, решится вопрос о его аресте.
В четверг в региональных управлениях СК и МВД информировали, что голое тело женщины с признаками криминальной смерти найдено в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, недалеко от автозаправки, возбуждено уголовное дело об убийстве. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, тело нашел екатеринбуржец, занимающийся по утрам пробежками в лесопарковой зоне. На одном из пальцев погибшей правоохранители обнаружили кольцо.
По последним данным СК по региону, голову женщины обнаружили в 200 метрах в пакете, там же были личные вещи убитой. Как рассказал журналистам Горелых, преступление могло произойти в ночь на 20 октября, подозреваемым оказался родной сын женщины, который был уверен, что его не вычислят, так как он отчленил голову, а одежду спрятал.
Обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Обвиняемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле получил пожизненный срок
30 октября, 12:31
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургЦентральная АзияАлександр ШульгаВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала