Стали известны подробности о женщине, обезглавленной в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Женщина, предположительно, обезглавленная родным сыном, работала в торговом центре Екатеринбурга, приехала в Россию на заработки, а подозреваемый сознался в убийстве, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

"После дактилоскопирования убитой полученная информация проверена по дактилоскопическим учетам. В результате установлено совпадение пальцевых следов жертвы с отпечатками, полученными от гражданки одной из стран Центральной Азии , въехавшей на территорию России в 2023 году. Ею оказалась женщина 1984 года рождения, работавшая в качестве технического персонала в торговом центре Екатеринбурга", — сказал Шульга

По его словам, отталкиваясь от личности жертвы, следователи определили круг ее общения и вышли на ее 21-летнего сына, который также ранее въехал на территорию России, но нигде не работал. По предварительным данным следствия, убийство матери подозреваемый совершил из-за неприязненных с ней отношений.

Следователи проверяют законность пребывания в России и подозреваемого, и потерпевшей.

"Молодой человек был допрошен в рамках расследования, он дал признательные показания. С его участием был проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого он точно указал не только место обнаружения тела, но и местонахождение отчлененной головы потерпевшей и личных вещей убитой", — уточнил представитель СК , добавив, что в скором времени подозреваемому предъявят обвинение, решится вопрос о его аресте.

В четверг в региональных управлениях СК и МВД информировали, что голое тело женщины с признаками криминальной смерти найдено в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга , недалеко от автозаправки, возбуждено уголовное дело об убийстве. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых , тело нашел екатеринбуржец, занимающийся по утрам пробежками в лесопарковой зоне. На одном из пальцев погибшей правоохранители обнаружили кольцо.