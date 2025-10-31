Стали известны подробности о женщине, обезглавленной в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Женщина, предположительно, обезглавленная родным сыном, работала в торговом центре Екатеринбурга, приехала в Россию на заработки, а подозреваемый сознался в убийстве, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.
"После дактилоскопирования убитой полученная информация проверена по дактилоскопическим учетам. В результате установлено совпадение пальцевых следов жертвы с отпечатками, полученными от гражданки одной из стран Центральной Азии, въехавшей на территорию России в 2023 году. Ею оказалась женщина 1984 года рождения, работавшая в качестве технического персонала в торговом центре Екатеринбурга", — сказал Шульга.
По его словам, отталкиваясь от личности жертвы, следователи определили круг ее общения и вышли на ее 21-летнего сына, который также ранее въехал на территорию России, но нигде не работал. По предварительным данным следствия, убийство матери подозреваемый совершил из-за неприязненных с ней отношений.
Следователи проверяют законность пребывания в России и подозреваемого, и потерпевшей.
"Молодой человек был допрошен в рамках расследования, он дал признательные показания. С его участием был проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого он точно указал не только место обнаружения тела, но и местонахождение отчлененной головы потерпевшей и личных вещей убитой", — уточнил представитель СК, добавив, что в скором времени подозреваемому предъявят обвинение, решится вопрос о его аресте.
В четверг в региональных управлениях СК и МВД информировали, что голое тело женщины с признаками криминальной смерти найдено в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, недалеко от автозаправки, возбуждено уголовное дело об убийстве. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, тело нашел екатеринбуржец, занимающийся по утрам пробежками в лесопарковой зоне. На одном из пальцев погибшей правоохранители обнаружили кольцо.
По последним данным СК по региону, голову женщины обнаружили в 200 метрах в пакете, там же были личные вещи убитой. Как рассказал журналистам Горелых, преступление могло произойти в ночь на 20 октября, подозреваемым оказался родной сын женщины, который был уверен, что его не вычислят, так как он отчленил голову, а одежду спрятал.