В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве женщины в лесопарке
11:10 31.10.2025 (обновлено: 12:24 31.10.2025)
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве женщины в лесопарке
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве женщины в лесопарке - РИА Новости, 31.10.2025
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве женщины в лесопарке
Подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли в лесопарке Екатеринбурга, – ее сын, он задержан, сообщил журналистам руководитель пресс-службы... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T11:10:00+03:00
2025-10-31T12:24:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
свердловская область
происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве женщины в лесопарке

МВД: подозреваемым в убийстве найденной в парке на Урале женщины оказался ее сын

Подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли в лесопарке Екатеринбурга
Подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли в лесопарке Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : СУ СК России по Свердловской области/Telegram
Подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли в лесопарке Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли в лесопарке Екатеринбурга, – ее сын, он задержан, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Вычислили и задержали подозреваемого сыщики уголовного розыска территориального ОВД. Им оказался родной сын погибшей женщины. И потерпевшая, и задержанный прибыли на территорию Свердловской области с целью устройства на работу. Взяли душегуба по месту жительства. Он был уверен, что полиция его не вычислит, так как отчленил голову и спрятал одежду. Несмотря на то, что мать и сын жили на разных съемных квартирах – он на улице Решетникова, она – на улице Начдива Онуфриева – бытовые ссоры между ними вспыхивали часто", – рассказал Горелых.
Он добавил, что по одной из отрабатываемых версий, фигурант мог заманить жертву в парк якобы для того, чтобы сопроводить ее до новой съемной, "более комфортной квартиры", но по пути следования он решил раз и навсегда прекратить упреки в свой адрес.
"По предварительным данным, особо тяжкое преступление было совершено в ночь на 20 октября. Впрочем, представители МВД и СКР проверяют и иные версии. Неблагодарный сын помещен под стражу в камеру ИВС городского УМВД. Подозреваемый сообщил о своём диком поступке двум родственникам, но те побоялись рассказать о случившемся полиции. В квартире, где жил подозреваемый, проживали ещё четыре человека. Когда сыщики спросили, как у него поднялась рука на родную мать, горе-сынок ответил в том духе, что он ранее неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык", – добавил представитель полицейского главка.
В четверг в региональных управлениях СК и МВД информировали, что голое тело женщины с признаками криминальной смерти найдено в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, недалеко от автозаправки, возбуждено уголовное дело об убийстве. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, тело обнаружил екатеринбуржец, занимающийся по утрам пробежками в лесопарковой зоне. На одном из пальцев погибшей правоохранители обнаружили кольцо.
По последним данным СК по региону, отчлененную голову от тела женщины, найденной накануне в лесопарке Екатеринбурга, обнаружили в 200 метрах в пакете, там же и были личные вещи убитой.
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
