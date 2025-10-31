В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве женщины в лесопарке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли в лесопарке Екатеринбурга, – ее сын, он задержан, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Вычислили и задержали подозреваемого сыщики уголовного розыска территориального ОВД. Им оказался родной сын погибшей женщины. И потерпевшая, и задержанный прибыли на территорию Свердловской области с целью устройства на работу. Взяли душегуба по месту жительства. Он был уверен, что полиция его не вычислит, так как отчленил голову и спрятал одежду. Несмотря на то, что мать и сын жили на разных съемных квартирах – он на улице Решетникова, она – на улице Начдива Онуфриева – бытовые ссоры между ними вспыхивали часто", – рассказал Горелых

Он добавил, что по одной из отрабатываемых версий, фигурант мог заманить жертву в парк якобы для того, чтобы сопроводить ее до новой съемной, "более комфортной квартиры", но по пути следования он решил раз и навсегда прекратить упреки в свой адрес.

"По предварительным данным, особо тяжкое преступление было совершено в ночь на 20 октября. Впрочем, представители МВД и СКР проверяют и иные версии. Неблагодарный сын помещен под стражу в камеру ИВС городского УМВД. Подозреваемый сообщил о своём диком поступке двум родственникам, но те побоялись рассказать о случившемся полиции. В квартире, где жил подозреваемый, проживали ещё четыре человека. Когда сыщики спросили, как у него поднялась рука на родную мать, горе-сынок ответил в том духе, что он ранее неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык", – добавил представитель полицейского главка.

В четверг в региональных управлениях СК и МВД информировали, что голое тело женщины с признаками криминальной смерти найдено в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга , недалеко от автозаправки, возбуждено уголовное дело об убийстве. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, тело обнаружил екатеринбуржец, занимающийся по утрам пробежками в лесопарковой зоне. На одном из пальцев погибшей правоохранители обнаружили кольцо.