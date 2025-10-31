Рейтинг@Mail.ru
ЕГЭ по физике предложили сделать обязательным для инженерных специальностей - РИА Новости, 31.10.2025
03:49 31.10.2025
ЕГЭ по физике предложили сделать обязательным для инженерных специальностей
ЕГЭ по физике предложили сделать обязательным для инженерных специальностей - РИА Новости, 31.10.2025
ЕГЭ по физике предложили сделать обязательным для инженерных специальностей
Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил включить ЕГЭ по физике в список экзаменов для поступления на инженерные... РИА Новости, 31.10.2025
россия
2025
общество, россия, владислав гриб
Общество, Россия, Владислав Гриб
ЕГЭ по физике предложили сделать обязательным для инженерных специальностей

ОП: ЕГЭ по физике должен быть обязательным для инженерных специальностей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил включить ЕГЭ по физике в список экзаменов для поступления на инженерные специальности.
Ранее Минобрнауки РФ сообщало, что расширит список инженерных направлений в вузах, где обязательным при поступлении станет ЕГЭ по физике.
Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по духовно-нравственной культуре
23 октября, 12:48
Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по духовно-нравственной культуре
23 октября, 12:48
"Если говорить о списке обязательных экзаменов, то, например, физика будет расширена для всех инженерных специальностей. Я считаю, что историю для гуманитариев нужно сделать обязательной, а физику - для инженеров", - сказал Гриб.
Гриб также поддержал инициативу Минобрнауки о включении ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления, отметив, что история формирует мировоззрение, ее необходимо знать.
"Надо знать свою историю, поэтому очевидно: необходимо вводить ЕГЭ по истории для социально-гуманитарных направлений. История - это не просто набор фактов, это про смыслы, понимание и анализ. Она формирует мировоззрение, и я поддерживаю эту инициативу", - добавил Гриб.
Ранее Минобрнауки предложило включить ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий проект. Согласно документу, с марта 2026 года профильные университеты смогут самостоятельно решать, экзамен по какому предмету делать обязательным: по обществознанию или истории.
Ректор РГГУ поддержал идею введения обязательного ЕГЭ по истории
22 октября, 21:20
Ректор РГГУ поддержал идею введения обязательного ЕГЭ по истории
22 октября, 21:20
 
Общество, Россия, Владислав Гриб
 
 
