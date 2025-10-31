Рейтинг@Mail.ru
Вороновский готов пойти на заседание комиссии по мандатам - РИА Новости, 31.10.2025
21:15 31.10.2025
Вороновский готов пойти на заседание комиссии по мандатам
Депутат Госдумы Анатолий Вороновский заявил РИА Новости, что готов пойти 10 ноября на заседание думской комиссии по мандатным вопросам и дать разъяснения. РИА Новости, 31.10.2025
Вороновский готов пойти на заседание комиссии по мандатам

Вороновский готов пойти на заседание комиссии по мандатам 10 ноября

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяАнатолий Вороновский
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Анатолий Вороновский. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вороновский заявил РИА Новости, что готов пойти 10 ноября на заседание думской комиссии по мандатным вопросам и дать разъяснения.
Ранее в пятницу в Госдуму поступило представление генпрокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам определится с решением 10 ноября, сообщил журналистам глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД и мандатным вопросам Отари Аршба.
"Вины своей ни в чем не чувствую. Вообще не понимаю, что происходит. Вызовут меня, дам соответствующее разъяснение. Никаких противоправных преступлений и действий я не совершал. Чувствую себя совершенно ни в чем не виновным. Меня еще никуда не вызывали, я сам из средств массовой информации узнал, что 10 числа будет комиссия. Пойду на комиссию, дам пояснение, разъяснение", - сказал Вороновский.
Депутат Вороновский, избранный по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края, является членом комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
