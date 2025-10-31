https://ria.ru/20251031/duma-2052206341.html
Вороновский готов пойти на заседание комиссии по мандатам
Вороновский готов пойти на заседание комиссии по мандатам - РИА Новости, 31.10.2025
Вороновский готов пойти на заседание комиссии по мандатам
Депутат Госдумы Анатолий Вороновский заявил РИА Новости, что готов пойти 10 ноября на заседание думской комиссии по мандатным вопросам и дать разъяснения. РИА Новости, 31.10.2025
политика
краснодарский край
россия
александр гуцан
отари аршба
госдума рф
краснодарский край
россия
Вороновский готов пойти на заседание комиссии по мандатам
Вороновский готов пойти на заседание комиссии по мандатам 10 ноября
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вороновский заявил РИА Новости, что готов пойти 10 ноября на заседание думской комиссии по мандатным вопросам и дать разъяснения.
Ранее в пятницу в Госдуму
поступило представление генпрокурора РФ Александра Гуцана
о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам определится с решением 10 ноября, сообщил журналистам глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД и мандатным вопросам Отари Аршба
.
"Вины своей ни в чем не чувствую. Вообще не понимаю, что происходит. Вызовут меня, дам соответствующее разъяснение. Никаких противоправных преступлений и действий я не совершал. Чувствую себя совершенно ни в чем не виновным. Меня еще никуда не вызывали, я сам из средств массовой информации узнал, что 10 числа будет комиссия. Пойду на комиссию, дам пояснение, разъяснение", - сказал Вороновский.
Депутат Вороновский, избранный по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края
, является членом комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.