Вороновский готов пойти на заседание комиссии по мандатам

"Вины своей ни в чем не чувствую. Вообще не понимаю, что происходит. Вызовут меня, дам соответствующее разъяснение. Никаких противоправных преступлений и действий я не совершал. Чувствую себя совершенно ни в чем не виновным. Меня еще никуда не вызывали, я сам из средств массовой информации узнал, что 10 числа будет комиссия. Пойду на комиссию, дам пояснение, разъяснение", - сказал Вороновский.