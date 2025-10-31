Рейтинг@Mail.ru
В ДТП под Орлом погибли шесть человек
23:07 31.10.2025
В ДТП под Орлом погибли шесть человек
В Свердловском районе Орловской области произошло ДТП с участием двух автомобилей и грузовика, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2025
происшествия
россия
орловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп
свердловский район
россия
орловская область
свердловский район
происшествия, россия, орловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп, свердловский район
Происшествия, Россия, Орловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП, Свердловский район
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Свердловском районе Орловской области произошло ДТП с участием двух автомобилей и грузовика, сообщило МЧС в Telegram-канале.
«
"На данный момент известно о шести погибших и двух пострадавших", — говорится в публикации.
ДТП произошло на трассе Орел — Тамбов недалеко от деревни Еропкино-Большак. Людей извлекают из легковой машины, которую засыпало щебнем. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия с помощью спецтехники, на месте работают психологи.
