Ребенка насмерть сбили на "зебре" на западе Москвы
Ребенка насмерть сбили на "зебре" на западе Москвы - РИА Новости, 31.10.2025
Ребенка насмерть сбили на "зебре" на западе Москвы
Ребенка насмерть сбили на пешеходном переходе на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД столицы. РИА Новости, 31.10.2025
В Москве на улице Винницкая на пешеходном переходе насмерть сбили ребенка