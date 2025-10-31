Рейтинг@Mail.ru
Ребенка насмерть сбили на "зебре" на западе Москвы - РИА Новости, 31.10.2025
20:56 31.10.2025
Ребенка насмерть сбили на "зебре" на западе Москвы
Ребенка насмерть сбили на "зебре" на западе Москвы - РИА Новости, 31.10.2025
Ребенка насмерть сбили на "зебре" на западе Москвы
Ребенка насмерть сбили на пешеходном переходе на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД столицы. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T20:56:00+03:00
2025-10-31T20:56:00+03:00
происшествия
москва
россия
москва
россия
2025
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Ребенка насмерть сбили на "зебре" на западе Москвы

В Москве на улице Винницкая на пешеходном переходе насмерть сбили ребенка

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ребенка насмерть сбили на пешеходном переходе на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД столицы.
«
"По предварительным данным, сегодня на улице Винницкая, в районе дома 8, водитель автомашины совершил наезд на несовершеннолетнего, переходившего проезжую часть в зоне пешеходного перехода. В результате аварии ребенок погиб", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
