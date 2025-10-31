https://ria.ru/20251031/dtp-2052008428.html
Число погибших в ДТП с трамваем на мосту в Туле увеличилось до четырех
Число погибших в ДТП с трамваем на мосту в Туле увеличилось до четырех - РИА Новости, 31.10.2025
Число погибших в ДТП с трамваем на мосту в Туле увеличилось до четырех
Число погибших в результате столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей на Пролетарском мосту в Туле увеличилось до четырех,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T08:52:00+03:00
2025-10-31T08:52:00+03:00
2025-10-31T08:52:00+03:00
происшествия
тула
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051003639_0:26:2897:1656_1920x0_80_0_0_ebe17c556f786ae8100516576307f2ec.jpg
https://ria.ru/20251031/dtp-2051999923.html
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051003639_328:0:2569:1681_1920x0_80_0_0_5e44e94798e4c3510f1ecdfb29d889fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула
Число погибших в ДТП с трамваем на мосту в Туле увеличилось до четырех
Число погибших при столкновении трамвая с маршрутками в Туле выросло до четырех