08:52 31.10.2025
Число погибших в ДТП с трамваем на мосту в Туле увеличилось до четырех
происшествия
тула
тула
происшествия, тула
Происшествия, Тула
Число погибших в ДТП с трамваем на мосту в Туле увеличилось до четырех

Число погибших при столкновении трамвая с маршрутками в Туле выросло до четырех

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. Число погибших в результате столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей на Пролетарском мосту в Туле увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе госавтоинспекции региона.
"Число погибших увеличилось до четырех", - сообщил собеседник агентства.
Последствия столкновения грузовика и легкового автомобиля в Амурской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В ДТП с грузовиком и легковушкой в Приамурье погибли четыре человека
ПроисшествияТула
 
 
