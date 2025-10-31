Число погибших в ДТП с трамваем на мосту в Туле увеличилось до четырех

ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. Число погибших в результате столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей на Пролетарском мосту в Туле увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе госавтоинспекции региона.