Число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками в Туле выросло до двух
08:42 31.10.2025 (обновлено: 08:55 31.10.2025)
Число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками в Туле выросло до двух
Число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками в Туле выросло до двух
Число погибших в результате столкновения трамвая, двух маршрутных такси и легкового автомобиля на Пролетарском мосту в Туле увеличилось до двух
происшествия
тула
тула
2025
происшествия, тула
Происшествия, Тула
Число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками в Туле выросло до двух

Число погибших в ДТП с трамваем и двумя маршрутками в Туле выросло до двух

ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. Число погибших в результате столкновения трамвая, двух маршрутных такси и легкового автомобиля на Пролетарском мосту в Туле увеличилось до двух, предварительно, 19 человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе госавтоинспекции региона.
Утром в пятницу на Пролетарском мосту в Туле произошло столкновение трамвая, двух маршрутных такси и одного легкового автомобиля. Ранее в пресс-службе госавтоинспекции заявляли об одном погибшем, число пострадавших устанавливалось. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства ДТП.
"Число погибших увеличилось до двух. Предварительно, 19 пострадавших", - сообщил собеседник агентства.
 
