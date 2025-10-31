https://ria.ru/20251031/dtp-2052007829.html
Число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками в Туле выросло до двух
Число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками в Туле выросло до двух - РИА Новости, 31.10.2025
Число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками в Туле выросло до двух
Число погибших в результате столкновения трамвая, двух маршрутных такси и легкового автомобиля на Пролетарском мосту в Туле увеличилось до двух, предварительно, РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T08:42:00+03:00
2025-10-31T08:42:00+03:00
2025-10-31T08:55:00+03:00
происшествия
тула
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула
Число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками в Туле выросло до двух
Число погибших в ДТП с трамваем и двумя маршрутками в Туле выросло до двух
ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. Число погибших в результате столкновения трамвая, двух маршрутных такси и легкового автомобиля на Пролетарском мосту в Туле увеличилось до двух, предварительно, 19 человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе госавтоинспекции региона.
Утром в пятницу на Пролетарском мосту в Туле произошло столкновение трамвая, двух маршрутных такси и одного легкового автомобиля. Ранее в пресс-службе госавтоинспекции заявляли об одном погибшем, число пострадавших устанавливалось. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства ДТП.
"Число погибших увеличилось до двух. Предварительно, 19 пострадавших", - сообщил собеседник агентства.