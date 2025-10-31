Рейтинг@Mail.ru
Дрожь земли: ученые раскрыли тайну гренландского "землетрясения-призрака"
31.10.2025
Дрожь земли: ученые раскрыли тайну гренландского "землетрясения-призрака"
Дрожь земли: ученые раскрыли тайну гренландского "землетрясения-призрака"
Дрожь земли: ученые раскрыли тайну гренландского "землетрясения-призрака"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Осенью позапрошлого года девять дней подряд сейсмические станции по всему миру фиксировали загадочные колебания, исходившие из одного и того же района — восточного побережья Гренландии. Это были необычные землетрясения: ритмичные толчки повторялись каждые полторы минуты, словно сама планета отбивала странный ритм.
Ученые тогда терялись в догадках. Ни один известный природный процесс не объяснял столь долгого и устойчивого "подземного гула". Лишь со временем международной команде исследователей удалось разгадать загадку, которая поставила в тупик даже опытных сейсмологов.

Все началось с этого

Гренландия — территория льда, холода и вечных снегов. Но именно здесь, в узком Диксон-фьорде, на восточном побережье острова, внезапно сошла огромная масса скал и льда.

В море рухнула часть горы — десятки миллионов тонн породы сорвались вниз, вызвав чудовищный оползень. Удар был столь мощным, что вызвал мегацунами высотой около 200 метров.
Обычно волна такой силы сметает все на своем пути, но на этот раз природа словно поставила невидимую стену. Фьорд оказался замкнут — волна, не сумев уйти в океан, отразилась от противоположных скал и начала метаться между берегами, подобно гигантскому маятнику.
Так возникла сейша — стоячая волна, способная "биться" между границами замкнутого водоема в течение долгого времени.

"Мы были озадачены, никто не понимал"

Когда первые данные поступили на сейсмологические станции, ученые были сбиты с толку. Колебания шли с четким ритмом, каждые 92 секунды, и не прекращались сутками. Так не ведут себя землетрясения.
"Мы все были озадачены, — вспоминает старший научный сотрудник Геологической службы Дании и Гренландии Кристиан Свенневиг. — Никто не понимал, что может заставить Землю пульсировать так долго. Первые догадки указывали на оползень, но его масштаб должен быть просто грандиозным, чтобы вызвать такую реакцию планеты".
Чтобы выяснить правду, к расследованию подключились специалисты из разных стран. В ход пошли спутниковые снимки, данные сейсмодатчиков, моделирование на суперкомпьютерах. Работа растянулась на месяцы, но в итоге удалось восстановить цепочку событий буквально по секундам.
Исследования показали, что в результате оползня в море рухнуло примерно 25 миллионов кубометров породы и льда — это объем около десяти тысяч олимпийских бассейнов. Мощный удар вызвал взрывное поднятие воды и образование волны-гиганта. Высота ее достигала 200 метров, то есть примерно две трети московской башни "Останкино".
Но самое удивительное — мегацунами оказалось запертым в пределах узкого фьорда. Там волна начала колебаться между берегами, постепенно теряя энергию, но продолжая передавать импульсы в земную кору. Эти ритмичные толчки и регистрировались приборами по всему миру.
Таким образом, сейсмические сигналы, длившиеся девять дней, оказались эхом одного гигантского оползня — редчайшего явления, где взаимодействие воды, льда и камня создало уникальный природный "резонатор".

Эффект стоячей волны

По словам исследователей, подобные события — редкость, но не абсолютная уникальность. Подобные "обвальные цунами" раньше уже наблюдались в горных фьордах Норвегии и Аляски. Однако случай в Гренландии отличался исключительной продолжительностью и силой.
"То, что волна колебалась столько времени, объясняется геометрией фьорда, — поясняет для "АиФ" доктор физико-математических наук Вячеслав Гусяков из Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. — Оползень перекрыл выход к океану, превратив фьорд в замкнутый бассейн. Вода не смогла выйти наружу, и в нем возник эффект стоячей волны".
Научные данные подтверждают: процесс продолжался более 200 часов. За это время энергия волны уменьшилась в десятки раз, но слабые колебания регистрировались даже на сейсмических станциях в Европе и Северной Америке.

Потепление становится опасным

Ученые подчеркивают, что виновником катастрофы стало глобальное потепление. Ледники, удерживавшие каменные массивы, начали таять, и гора потеряла естественную опору. Рано или поздно этот гигант должен был сойти — и момент настал.
"Можно сказать, что природа вновь показала, как тонка грань между стабильностью и хаосом, — говорит заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов. — Все сложилось удивительным образом: сначала оттаял лед, потом обрушился склон, затем образовался замкнутый водоем, в котором волна просто не имела выхода. Двести метров — это высота, при которой цунами в открытом океане могло бы вызвать катастрофу планетарного масштаба".
К счастью, фьорд оказался удаленным и малонаселенным. Ближайшая исследовательская станция на острове Элла получила лишь незначительные повреждения — ущерб оценили примерно в 200 тысяч долларов. Людей среди пострадавших не было.

Невидимая угроза будущего

Исследователи предупреждают: подобные явления могут стать более частыми. Потепление климата приводит к ускоренному таянию льдов, а значит, к ослаблению горных склонов и риску новых обвалов.
"Мы планируем пересмотреть архивные данные сейсмических наблюдений, — говорит Кристиан Свенневиг. — Возможно, подобные сигналы уже возникали в прошлом, просто их не смогли правильно интерпретировать. Теперь у нас есть шаблон, по которому можно искать аналогичные события".
Эти исследования важны не только для науки, но и для безопасности прибрежных районов Арктики. Зная, как формируются такие "запертые цунами", можно будет лучше прогнозировать последствия сходов ледников и предотвращать разрушения инфраструктуры.
В итоге история с гренландским "землетрясением-призраком" стала напоминанием о том, насколько жива и чувствительна наша планета. То, что человечество приняло за тектонические толчки, оказалось песней воды, заключенной в каменных стенах фьорда.
 
 
 
