Коммунальщики предприняли пятую попытку взыскать долги с Тимура Иванова

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Пятый иск в суд о взыскании долгов по оплате коммунальных платежей подали к бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.