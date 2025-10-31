Рейтинг@Mail.ru
Коммунальщики предприняли пятую попытку взыскать долги с Тимура Иванова - РИА Новости, 31.10.2025
02:02 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/dolgi-2051986509.html
Коммунальщики предприняли пятую попытку взыскать долги с Тимура Иванова
2025-10-31T02:02:00+03:00
2025-10-31T02:02:00+03:00
Коммунальщики предприняли пятую попытку взыскать долги с Тимура Иванова

В суд поступил пятый иск с попыткой взыскать долги за ЖКХ с Тимура Иванова

Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Пятый иск в суд о взыскании долгов по оплате коммунальных платежей подали к бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирован иск ООО "Газпром межрегионгаз Москва" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - сказано в материалах.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Тимур Иванов стал свидетелем по делу экс-замглавы минстроя ДНР
16 октября, 04:48
Ответчиками, помимо Иванова, выступают его бывшая супруга Светлана и её дети от первого брака.
Дата заседания не назначена.
Ранее иск в суд о взыскании долга по ЖКХ к бывшему замминистра, его жене Светлане Ивановой и её детям подавал Московский "Жилищник", однако его вернули заявителю.
Кроме того, иск в суд к Тимуру Иванову о взыскании долга ранее поступал от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, но затем в инстанции вынесли решение об отказе в его принятии. Также аналогичный иск на него подал АО "Мосэнергосбыт", он до настоящего времени не рассмотрен. Согласно материалам, взыскать долги с Иванова "Мосэнергосбыт" пытался и в 2024 году, заявленный иск был удовлетворен.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре утвердил приговор.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в суде - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Суд продлил арест Тимуру Иванову
20 октября, 13:31
 
ПроисшествияМоскваТимур ИвановМосэнергосбытГазпромЖилищник
 
 
