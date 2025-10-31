https://ria.ru/20251031/diktant-2052162290.html
Химки присоединятся к акции "Большой этнографический диктант"
2025-10-31T17:40:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
россия
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жители Химок смогут присоединиться к Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант – 2025", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Проект позволяет проверить себя на знание культуры и традиций народов Российской Федерации.
Участникам предстоит ответить на 30 тестовых вопросов. На выполнение заданий отводится 45 минут, максимальная сумма баллов – 100. После прохождения диктанта каждый участник получает сертификат.
Жители Химок смогут написать 1 ноября в здании "Тридцать первой школы". С 1 по 8 ноября на вопросы также можно ответить в онлайн-формате.
"Знать историю и культуру народов России – значит по-настоящему понимать и любить свою страну. Большой этнографический диктант дает нам всем эту прекрасную возможность. Присоединяйтесь к этой замечательной просветительской акции, проверьте себя и откройте новые горизонты!", – отметила муниципальный депутат Инна Монастырская, ее слова приводит пресс-служба.