Химки присоединятся к акции "Большой этнографический диктант"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жители Химок смогут присоединиться к Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант – 2025", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект позволяет проверить себя на знание культуры и традиций народов Российской Федерации.

Участникам предстоит ответить на 30 тестовых вопросов. На выполнение заданий отводится 45 минут, максимальная сумма баллов – 100. После прохождения диктанта каждый участник получает сертификат.

Жители Химок смогут написать 1 ноября в здании "Тридцать первой школы". С 1 по 8 ноября на вопросы также можно ответить в онлайн-формате.