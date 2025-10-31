https://ria.ru/20251031/dialog-2052058660.html
Диалог власти и граждан стал более продуктивным, заявил Путин
Диалог власти и граждан стал более продуктивным, заявил Путин - РИА Новости, 31.10.2025
Диалог власти и граждан стал более продуктивным, заявил Путин
Диалог власти и граждан, в том числе в вопросах защиты духовно-нравственных ценностей, стал более продуктивным и полезным, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2025
Диалог власти и граждан стал более продуктивным, заявил Путин
Путин отметил продуктивность диалога власти и граждан