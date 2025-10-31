Депутата Вороновского могут лишить неприкосновенности 10 ноября

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам на заседании 10 ноября определится с решением по вопросу дачи согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского, которое вынесет на утверждение палаты, сообщил глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД и мандатным вопросам Отари Аршба.
"31 октября в ГД поступило представление генпрокурора Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Вороновского. Материалы приняты комиссией для рассмотрения по существу. Комиссия в соответствии с регламентом соберется 10 ноября и определится с решением, которое будет вынесено на утверждение палаты", - сказал он журналистам.
Ранее в Госдуму поступило представление генпрокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского, сообщалось на сайте палаты парламента.
Отмечалось, что, в соответствии с регламентом Госдумы, документы для их предварительного рассмотрения направлены председателем Госдумы Вячеславом Володиным в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам. Также одновременно с этим дано поручение об ознакомлении всех депутатов с поступившим представлением.
Депутат Вороновский, избранный по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края, является членом комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
