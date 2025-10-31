Рейтинг@Mail.ru
19:27 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/deputat-2052194259.html
Депутата Вороновского могут лишить неприкосновенности 10 ноября
Депутата Вороновского могут лишить неприкосновенности 10 ноября
2025-10-31T19:27:00+03:00
2025-10-31T19:27:00+03:00
краснодарский край
россия
александр гуцан
отари аршба
вячеслав володин
госдума рф
краснодарский край, россия, александр гуцан, отари аршба, вячеслав володин, госдума рф
Краснодарский край, Россия, Александр Гуцан, Отари Аршба, Вячеслав Володин, Госдума РФ
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяАнатолий Вороновский
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Анатолий Вороновский. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам на заседании 10 ноября определится с решением по вопросу дачи согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского, которое вынесет на утверждение палаты, сообщил глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД и мандатным вопросам Отари Аршба.
«
"31 октября в ГД поступило представление генпрокурора Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Вороновского. Материалы приняты комиссией для рассмотрения по существу. Комиссия в соответствии с регламентом соберется 10 ноября и определится с решением, которое будет вынесено на утверждение палаты", - сказал он журналистам.
Ранее в Госдуму поступило представление генпрокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского, сообщалось на сайте палаты парламента.
Отмечалось, что, в соответствии с регламентом Госдумы, документы для их предварительного рассмотрения направлены председателем Госдумы Вячеславом Володиным в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам. Также одновременно с этим дано поручение об ознакомлении всех депутатов с поступившим представлением.
Депутат Вороновский, избранный по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края, является членом комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
