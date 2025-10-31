Умер советский физик Андрей Демьянов

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Советский физик Андрей Демьянов умер в возрасте 81 года, сообщили в научно-исследовательском институте ядерной физики (НИИЯФ) имени Д.В. Скобельцына МГУ, где ученый заведовал лабораторией.

"Дирекция и профсоюзная организация НИИЯФ МГУ с прискорбием сообщают, что 27 октября... скончался заведующий лабораторией сильных взаимодействий ОЭФВЭ доктор физико-математических наук Андрей Иванович Демьянов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.

В также отмечается, что Демьянов внес значительный вклад в развитие физики взаимодействий адронов и ядер в космических лучах и на ускорителях. В 1975 году он защитил кандидатскую диссертацию "Ядерно-каскадный процесс в плотном веществе", впоследствии Демьянов стал соавтором одноименной классической монографии, вошедшей в золотой фонд методики эксперимента.