Рейтинг@Mail.ru
Умер советский физик Андрей Демьянов - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/demyanov-2052039524.html
Умер советский физик Андрей Демьянов
Умер советский физик Андрей Демьянов - РИА Новости, 31.10.2025
Умер советский физик Андрей Демьянов
Советский физик Андрей Демьянов умер в возрасте 81 года, сообщили в научно-исследовательском институте ядерной физики (НИИЯФ) имени Д.В. Скобельцына МГУ, где... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T11:06:00+03:00
2025-10-31T11:06:00+03:00
физика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052039029_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4902422b1dab688a2ee4646ca60a2e30.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052039029_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_59855603cd9a8b55d4e73478e5adf617.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
физика
Физика
Умер советский физик Андрей Демьянов

Советский физик Андрей Демьянов умер в возрасте 81 года

© Фото : НИИЯФ МГУСоветский физик Андрей Демьянов
Советский физик Андрей Демьянов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : НИИЯФ МГУ
Советский физик Андрей Демьянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Советский физик Андрей Демьянов умер в возрасте 81 года, сообщили в научно-исследовательском институте ядерной физики (НИИЯФ) имени Д.В. Скобельцына МГУ, где ученый заведовал лабораторией.
"Дирекция и профсоюзная организация НИИЯФ МГУ с прискорбием сообщают, что 27 октября... скончался заведующий лабораторией сильных взаимодействий ОЭФВЭ доктор физико-математических наук Андрей Иванович Демьянов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
В также отмечается, что Демьянов внес значительный вклад в развитие физики взаимодействий адронов и ядер в космических лучах и на ускорителях. В 1975 году он защитил кандидатскую диссертацию "Ядерно-каскадный процесс в плотном веществе", впоследствии Демьянов стал соавтором одноименной классической монографии, вошедшей в золотой фонд методики эксперимента.
В юности ученый снялся в двух картинах - в музыкальном фильме "Призвание" и в фильме "Пять дней - пять ночей".
 
Физика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала