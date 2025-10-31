Дело экс-замгубернатора Югры Шипилова направили в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Уголовное дело о взятке в особо крупном размере и превышении должностных полномочий бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова направили в Сургутский городской суд для рассмотрения, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК РФ по региону.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании, за общее покровительство указанной организации. Превышая должностные полномочия, отмечает СК , обвиняемый дал указание должностному лицу органов местного самоуправления организовать переход ряда многоквартирных домов на обслуживание коммерческой управляющей компании.

В ведомстве уточнили, что первый отдел по расследованию особо важных дел завершил расследование уголовного дела Шипилова о получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

"Собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу", – сказали в пресс-службе.

Как сообщили агентству в прокуратуре региона, в результате противоправных действий фигуранта многоквартирные дома перешли в коммерческую организацию, а муниципальная управляющая компания признана банкротом.

Шипилов был задержан 14 февраля. Арест экс-замгубернатора продлили до 14 ноября, однако позднее апелляционный суд удовлетворил жалобу его защитника, и Шипилова выпустили из СИЗО под домашний арест.

Единая Россия " приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии в феврале. В случае, если суд признает экс-замгубернатора виновным, он будет исключен из партии, если инстанция признает его невиновным, то членство в партии будет восстановлено, уточняли в реготделении.