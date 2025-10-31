Дело экс-замгубернатора Югры Шипилова направили в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Уголовное дело о взятке в особо крупном размере и превышении должностных полномочий бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова направили в Сургутский городской суд для рассмотрения, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК РФ по региону.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании, за общее покровительство указанной организации. Превышая должностные полномочия, отмечает СК, обвиняемый дал указание должностному лицу органов местного самоуправления организовать переход ряда многоквартирных домов на обслуживание коммерческой управляющей компании.
В ведомстве уточнили, что первый отдел по расследованию особо важных дел завершил расследование уголовного дела Шипилова о получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
"Собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу", – сказали в пресс-службе.
Как сообщили агентству в прокуратуре региона, в результате противоправных действий фигуранта многоквартирные дома перешли в коммерческую организацию, а муниципальная управляющая компания признана банкротом.
Шипилов был задержан 14 февраля. Арест экс-замгубернатора продлили до 14 ноября, однако позднее апелляционный суд удовлетворил жалобу его защитника, и Шипилова выпустили из СИЗО под домашний арест.
"Единая Россия" приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии в феврале. В случае, если суд признает экс-замгубернатора виновным, он будет исключен из партии, если инстанция признает его невиновным, то членство в партии будет восстановлено, уточняли в реготделении.
Шипилов стал заместителем губернатора Югры в 2016 году, после его назначили на должность первого заместителя главы региона, с поста он ушел в 2024 году.
Заммэра Железногорска отправили под домашний арест
21 октября, 08:00