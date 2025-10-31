https://ria.ru/20251031/dannye-2052158708.html
Хакеры KillNet взломали шесть крупнейших страховых фирм Украины
Хакеры KillNet взломали шесть крупнейших страховых фирм Украины - РИА Новости, 31.10.2025
Хакеры KillNet взломали шесть крупнейших страховых фирм Украины
Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini получили доступ к данным более, чем семи миллионов клиентов шести крупнейших страховых фирм Украины,... РИА Новости, 31.10.2025
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini получили доступ к данным более, чем семи миллионов клиентов шести крупнейших страховых фирм Украины, сообщили РИА Новости в группе KillNet.
"В результате взлома шести крупнейших украинских страховых компаний было выгружено свыше 10 миллионов пакетов документов на физические, юридические лица, грин-карты, страховые договора, полные пакеты документы на физлиц, страхование недвижимости, заводы, автомобили, водительские удостоверения, видео- и фотоматериалы оценки ущерба… Операция проводилась больше недели", - сказал представить хакерской группировки KillNet, пожелавший сохранить анонимность.
Он добавил, что под их атаку попали такие страховые фирмы как "Арсенал Страхование", "ТАС Страхование", "ОРАНТА Страхование", "Первое Страхование", "Гардиан Страхование", "Эталон Страхование".