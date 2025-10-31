РКН зафиксировал уменьшение количества утекших записей персональных данных

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Роскомнадзор с начала года зарегистрировал 103 факта утечек персональных данных, в которых содержалось 50 миллионов записей, тогда как за весь прошлый год было зафиксировано 135 фактов утечек с 710 миллионами записей, рассказал журналистам глава ведомства Андрей Липов.

"Количество выявленных утечек снизилось. В 2024 году было 135 фактов утечек, в этих утечках было 710 миллионов записей. А в 2025 году, на сегодняшний день, 103 факта утечек и 50 миллионов записей соответственно", - сообщил он.

По его словам, положительная тенденция связана с тем, что компании пошли на ужесточение своих внутренних принципов работы и вкладываются в защиту.