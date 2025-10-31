Рейтинг@Mail.ru
РКН зафиксировал уменьшение количества утекших записей персональных данных - РИА Новости, 31.10.2025
07:02 31.10.2025
РКН зафиксировал уменьшение количества утекших записей персональных данных
россия, андрей липов, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Андрей Липов, Максут Шадаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Липов: РКН с начала года выявил 50 миллионов утекших записей персональных данных

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Роскомнадзор с начала года зарегистрировал 103 факта утечек персональных данных, в которых содержалось 50 миллионов записей, тогда как за весь прошлый год было зафиксировано 135 фактов утечек с 710 миллионами записей, рассказал журналистам глава ведомства Андрей Липов.
"Количество выявленных утечек снизилось. В 2024 году было 135 фактов утечек, в этих утечках было 710 миллионов записей. А в 2025 году, на сегодняшний день, 103 факта утечек и 50 миллионов записей соответственно", - сообщил он.
По его словам, положительная тенденция связана с тем, что компании пошли на ужесточение своих внутренних принципов работы и вкладываются в защиту.
Ранее в октябре глава Минцифры РФ Максут Шадаев отмечал, что в этом году расходы компаний на кибербезопасность растут, а число утечек снижается.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
