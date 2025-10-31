https://ria.ru/20251031/dannye-2052000636.html
РКН зафиксировал уменьшение количества утекших записей персональных данных
РКН зафиксировал уменьшение количества утекших записей персональных данных
РКН зафиксировал уменьшение количества утекших записей персональных данных
Роскомнадзор с начала года зарегистрировал 103 факта утечек персональных данных, в которых содержалось 50 миллионов записей, тогда как за весь прошлый год было...
https://ria.ru/20250728/krazha-2031996574.html
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Роскомнадзор с начала года зарегистрировал 103 факта утечек персональных данных, в которых содержалось 50 миллионов записей, тогда как за весь прошлый год было зафиксировано 135 фактов утечек с 710 миллионами записей, рассказал журналистам глава ведомства Андрей Липов.
"Количество выявленных утечек снизилось. В 2024 году было 135 фактов утечек, в этих утечках было 710 миллионов записей. А в 2025 году, на сегодняшний день, 103 факта утечек и 50 миллионов записей соответственно", - сообщил он.
По его словам, положительная тенденция связана с тем, что компании пошли на ужесточение своих внутренних принципов работы и вкладываются в защиту.
Ранее в октябре глава Минцифры РФ Максут Шадаев
отмечал, что в этом году расходы компаний на кибербезопасность растут, а число утечек снижается.