CNN: Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Киеву "Томагавков"

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе.
«
"Объединенный штаб проинформировал Белый дом о своей оценке ранее в этом месяце, прямо перед встречей Трампа с Зеленским", — говорится в публикации на сайте телеканала.
Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
По данным CNN, американское Министерство войны сочло, что это не нанесет ущерба запасам вооружений. Окончательное политическое решение при этом остается за президентом.
"Затем за закрытыми дверями он сообщил Зеленскому, что США не будут их поставлять — по крайней мере, пока", — отметил телеканал.
Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на прошлой неделе заявил, что Штаты не собираются учить других обращению с "Томагавками", поскольку это очень сложное оружие, освоение которого занимает год тренировок. Ранее он неоднократно заявлял, что Вашингтон сам в них нуждается, несмотря на их большие запасы.
Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае ударов такими ракетами по ее территории будет серьезным, "если не сказать ошеломляющим". Разговоры о возможности их поставок Киеву президент назвал попыткой эскалации.
До этого он подчеркивал, что ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.
