CNN: Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Киеву "Томагавков"
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 31.10.2025 (обновлено: 21:22 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/cnn-2052201700.html
CNN: Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Киеву "Томагавков"
CNN: Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Киеву "Томагавков" - РИА Новости, 31.10.2025
CNN: Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Киеву "Томагавков"
Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T20:23:00+03:00
2025-10-31T21:22:00+03:00
CNN: Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Киеву "Томагавков"

CNN: Пентагон разрешил Белому дому передать Киеву ракеты Tomahawk

Запуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе.
"Объединенный штаб проинформировал Белый дом о своей оценке ранее в этом месяце, прямо перед встречей Трампа с Зеленским", — говорится в публикации на сайте телеканала.

Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.

Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Томагавк": чем опасна американская крылатая ракета
15 октября, 14:51
По данным CNN, американское Министерство войны сочло, что это не нанесет ущерба запасам вооружений. Окончательное политическое решение при этом остается за президентом.
Утверждается, что такая оценка изначально воодушевила союзников США, однако позднее американские и европейские чиновники удивились решению Трампа не давать согласия на поставки ракет Киеву.
"Затем за закрытыми дверями он сообщил Зеленскому, что США не будут их поставлять — по крайней мере, пока", — отметил телеканал.
Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на прошлой неделе заявил, что Штаты не собираются учить других обращению с "Томагавками", поскольку это очень сложное оружие, освоение которого занимает год тренировок. Ранее он неоднократно заявлял, что Вашингтон сам в них нуждается, несмотря на их большие запасы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп сказал. Трамп почти сделал
24 октября, 08:00
Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае ударов такими ракетами по ее территории будет серьезным, "если не сказать ошеломляющим". Разговоры о возможности их поставок Киеву президент назвал попыткой эскалации.
До этого он подчеркивал, что ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Россия открыла новую эру геополитического сдерживания
30 октября, 11:38
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
