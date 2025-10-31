https://ria.ru/20251031/chp-2052215743.html
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 31.10.2025
безопасность
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
тамбов
