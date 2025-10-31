https://ria.ru/20251031/chp-2052132368.html
В Сочи трое детей и женщина пострадали при пожаре
В Сочи трое детей и женщина пострадали при пожаре - РИА Новости, 31.10.2025
В Сочи трое детей и женщина пострадали при пожаре
Трое детей и женщина пострадали при возгорании в жилом многоэтажном доме в Сочи, сообщил глава города Андрей Прошунин. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T16:43:00+03:00
2025-10-31T16:43:00+03:00
2025-10-31T18:09:00+03:00
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052173493_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_03a6a73df8f823c3e1d2ad7e5942effb.jpg
https://ria.ru/20251028/peterburg-2051339236.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052173493_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ee5e907551385da75bbd6213c710a486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи трое детей и женщина пострадали при пожаре
В Сочи трое детей и женщина пострадали при пожаре в многоэтажке