В Сочи трое детей и женщина пострадали при пожаре
16:43 31.10.2025 (обновлено: 18:09 31.10.2025)
В Сочи трое детей и женщина пострадали при пожаре
Трое детей и женщина пострадали при возгорании в жилом многоэтажном доме в Сочи, сообщил глава города Андрей Прошунин. РИА Новости, 31.10.2025
Новости
В Сочи трое детей и женщина пострадали при пожаре

Ликвидация возгорания в жилом многоэтажном доме в Сочи. 31 октября 2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Ликвидация возгорания в жилом многоэтажном доме в Сочи. 31 октября 2025
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Трое детей и женщина пострадали при возгорании в жилом многоэтажном доме в Сочи, сообщил глава города Андрей Прошунин.
О пожаре ранее сообщал кубанский главк МЧС, возгорание было ликвидировано на площади 600 квадратных метров, произошло обрушение мансарды.
"Сегодня в Центральном районе Сочи произошел пожар – загорелась мансарда пятиэтажного дома. Из здания были эвакуированы 100 человек, в том числе 20 детей. В больницу госпитализированы 4 человека – три ребенка и молодая женщина. Предварительно, погибших нет", - написал Прошунин в своем Telegram- канале.
Он уточнил, что в причинах возгорания разбираются следователи.
Глава города также подчеркнул, что для жителей подготовлен пункт временного размещения и транспорт.
