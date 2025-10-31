Ликвидация возгорания в жилом многоэтажном доме в Сочи. 31 октября 2025

Ликвидация возгорания в жилом многоэтажном доме в Сочи. 31 октября 2025

В Сочи трое детей и женщина пострадали при пожаре

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Трое детей и женщина пострадали при возгорании в жилом многоэтажном доме в Сочи, сообщил глава города Андрей Прошунин.

О пожаре ранее сообщал кубанский главк МЧС , возгорание было ликвидировано на площади 600 квадратных метров, произошло обрушение мансарды.

"Сегодня в Центральном районе Сочи произошел пожар – загорелась мансарда пятиэтажного дома. Из здания были эвакуированы 100 человек, в том числе 20 детей. В больницу госпитализированы 4 человека – три ребенка и молодая женщина. Предварительно, погибших нет", - написал Прошунин в своем Telegram- канале.

Он уточнил, что в причинах возгорания разбираются следователи.