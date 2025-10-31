Чибис заявил, что арктическим регионам нужна компенсация коэффициентов МРОТ

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Арктическим регионам России при повышении минимального размера оплаты труда необходима компенсация оплаты северных коэффициентов, поскольку для самих субъектов это серьезные траты, сообщил губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "СМП и Арктика" Андрей Чибис.

В Москве под председательством Чибиса состоялось заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика". В повестку вошли вопросы исполнения поручений президента РФ, данные по итогам Международного арктического форума и определяющие дальнейшее развитие Арктической зоны России.

Один из болезненных вопросов для арктических регионов – рост расходов региональных бюджетов в связи с повышением МРОТ. "Безусловно, абсолютно поддерживаем политику, связанную с повышением минимального размера оплаты труда, но при этом, с учетом решений Конституционного суда, которые были приняты ранее, все, что касается оплаты северных коэффициентов, ложится на бремя региональных бюджетов. Мы будем настаивать на изменении методологии и дополнительной компенсации", – сообщил Чибис.

По данным представленных материалов, МРОТ в 2025 году установлен на уровне 22 440 рублей, однако с учётом районных коэффициентов и полярных надбавок в Арктической зоне он превышает 50 тысяч рублей. Если в среднем по стране МРОТ выше на 16% величины прожиточного минимума (ВПМ), то в АЗРФ из-за северных доплат МРОТ в среднем более чем в два раза выше ВПМ.

Как пояснил Чибис, это создаёт значительную нагрузку на региональные бюджеты, так как необходимость доведения уровня зарплат до МРОТ сейчас лежит на регионах. Так, только для Мурманской области в 2025 году потребность в дополнительных бюджетных расходах составила 2,2 миллиарда рублей, в 2026 году прогнозируется рост расходов до 3,4 миллиарда рублей. Одним из следствий является сокращение разрыва между заработной платой работников, получающих минимальную оплату, и квалифицированных специалистов, что приводит к нарушению принципа справедливой оплаты труда. Всё больше категорий сотрудников бюджетной сферы, включая специалистов даже с высшим образованием, оказываются в категории получателей доплат до МРОТ. Это создаёт кадровые риски и снижает мотивацию квалифицированных работников, пояснил губернатор.