Чибис заявил, что арктическим регионам нужна компенсация коэффициентов МРОТ
Мурманская область
 
17:00 31.10.2025
Чибис заявил, что арктическим регионам нужна компенсация коэффициентов МРОТ
Чибис заявил, что арктическим регионам нужна компенсация коэффициентов МРОТ
Арктическим регионам России при повышении минимального размера оплаты труда необходима компенсация оплаты северных коэффициентов, поскольку для самих субъектов... РИА Новости, 31.10.2025
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Арктическим регионам России при повышении минимального размера оплаты труда необходима компенсация оплаты северных коэффициентов, поскольку для самих субъектов это серьезные траты, сообщил губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "СМП и Арктика" Андрей Чибис.
В Москве под председательством Чибиса состоялось заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика". В повестку вошли вопросы исполнения поручений президента РФ, данные по итогам Международного арктического форума и определяющие дальнейшее развитие Арктической зоны России.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Программа газификации Мурманской области подписана на 5 лет
9 октября, 20:40
Один из болезненных вопросов для арктических регионов – рост расходов региональных бюджетов в связи с повышением МРОТ. "Безусловно, абсолютно поддерживаем политику, связанную с повышением минимального размера оплаты труда, но при этом, с учетом решений Конституционного суда, которые были приняты ранее, все, что касается оплаты северных коэффициентов, ложится на бремя региональных бюджетов. Мы будем настаивать на изменении методологии и дополнительной компенсации", – сообщил Чибис.
По данным представленных материалов, МРОТ в 2025 году установлен на уровне 22 440 рублей, однако с учётом районных коэффициентов и полярных надбавок в Арктической зоне он превышает 50 тысяч рублей. Если в среднем по стране МРОТ выше на 16% величины прожиточного минимума (ВПМ), то в АЗРФ из-за северных доплат МРОТ в среднем более чем в два раза выше ВПМ.
Как пояснил Чибис, это создаёт значительную нагрузку на региональные бюджеты, так как необходимость доведения уровня зарплат до МРОТ сейчас лежит на регионах. Так, только для Мурманской области в 2025 году потребность в дополнительных бюджетных расходах составила 2,2 миллиарда рублей, в 2026 году прогнозируется рост расходов до 3,4 миллиарда рублей. Одним из следствий является сокращение разрыва между заработной платой работников, получающих минимальную оплату, и квалифицированных специалистов, что приводит к нарушению принципа справедливой оплаты труда. Всё больше категорий сотрудников бюджетной сферы, включая специалистов даже с высшим образованием, оказываются в категории получателей доплат до МРОТ. Это создаёт кадровые риски и снижает мотивацию квалифицированных работников, пояснил губернатор.
Комиссией рассмотрены возможные подходы к решению данной проблемы. Среди предложений — предоставление регионам Арктической зоны дотаций из федерального бюджета для частичной компенсации расходов, вызванных повышением МРОТ; корректировка методики расчёта медианной заработной платы с исключением учёта районных коэффициентов и полярных надбавок во избежание их двойного счета; установление единой системы оплаты труда работников бюджетной сферы, обеспечивающей сохранение справедливой дифференциации в зависимости от квалификации и сложности выполняемой работы. Дополнительно предложено внести изменения в расчет субвенций из средств Фонда обязательного медицинского страхования, чтобы индексация заработной платы младшего и прочего медперсонала учитывала рост МРОТ без дополнительной нагрузки на региональные бюджеты.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Комиссия Госсовета по Арктике отрабатывает поручения президента РФ
Вчера, 16:59
 
Мурманская областьРоссияМурманская областьАндрей ЧибисМосква
 
 
