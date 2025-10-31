https://ria.ru/20251031/buryatiya-2052014475.html
В Бурятии арестовали гендиректора компании за хищения на дронах для СВО
В Бурятии арестовали гендиректора компании за хищения на дронах для СВО - РИА Новости, 31.10.2025
В Бурятии арестовали гендиректора компании за хищения на дронах для СВО
Гендиректор ООО "Аэроком" арестован в Бурятии за хищение бюджетных средств, выделенных республикой для поставки комплексов БПЛА в зону СВО, сообщила... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:30:00+03:00
2025-10-31T09:30:00+03:00
2025-10-31T09:30:00+03:00
происшествия
республика бурятия
улан-удэ
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251029/ural-2051553971.html
республика бурятия
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия, улан-удэ, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Бурятии арестовали гендиректора компании за хищения на дронах для СВО
В Бурятии гендиректора компании заподозрили в хищениях на БПЛА для спецоперации
УЛАН-УДЭ, 31 окт - РИА Новости. Гендиректор ООО "Аэроком" арестован в Бурятии за хищение бюджетных средств, выделенных республикой для поставки комплексов БПЛА в зону СВО, сообщила пресс-служба Советского районного суда города Улан-Удэ.
"По мнению органа следствия, Яньков, являясь генеральным директором ООО "Аэроком" совершил хищение бюджетных средств республики Бурятия
, выделенных для реализации поставки комплексов БПЛА министерству обороны РФ
для выполнения боевых задач в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Яньков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, заключен под стражу до 12 декабря. Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.
ООО "Аэроком" был включен в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса. Предприятие сообщало, что реализовывает ряд инвестпроектов по композитному производству, в частности, изготавливает оболочки фюзеляжа и несущих систем для БПЛА. Проектом предусматривалось создание и серийное производство беспилотников вертолетного типа с соосной несущей системой. Также производятся БПЛА гибридного типа.