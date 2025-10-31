Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии арестовали гендиректора компании за хищения на дронах для СВО
09:30 31.10.2025
В Бурятии арестовали гендиректора компании за хищения на дронах для СВО
В Бурятии арестовали гендиректора компании за хищения на дронах для СВО
Гендиректор ООО "Аэроком" арестован в Бурятии за хищение бюджетных средств, выделенных республикой для поставки комплексов БПЛА в зону СВО, сообщила... РИА Новости, 31.10.2025
2025
В Бурятии арестовали гендиректора компании за хищения на дронах для СВО

В Бурятии гендиректора компании заподозрили в хищениях на БПЛА для спецоперации

УЛАН-УДЭ, 31 окт - РИА Новости. Гендиректор ООО "Аэроком" арестован в Бурятии за хищение бюджетных средств, выделенных республикой для поставки комплексов БПЛА в зону СВО, сообщила пресс-служба Советского районного суда города Улан-Удэ.
"По мнению органа следствия, Яньков, являясь генеральным директором ООО "Аэроком" совершил хищение бюджетных средств республики Бурятия, выделенных для реализации поставки комплексов БПЛА министерству обороны РФ для выполнения боевых задач в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Яньков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, заключен под стражу до 12 декабря. Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.
ООО "Аэроком" был включен в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса. Предприятие сообщало, что реализовывает ряд инвестпроектов по композитному производству, в частности, изготавливает оболочки фюзеляжа и несущих систем для БПЛА. Проектом предусматривалось создание и серийное производство беспилотников вертолетного типа с соосной несущей системой. Также производятся БПЛА гибридного типа.
На Урале арестовали второго обвиняемого в хищении имущества Воскресенского
Происшествия
 
 
