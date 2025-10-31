В Бурятии арестовали гендиректора компании за хищения на дронах для СВО

УЛАН-УДЭ, 31 окт - РИА Новости. Гендиректор ООО "Аэроком" арестован в Бурятии за хищение бюджетных средств, выделенных республикой для поставки комплексов БПЛА в зону СВО, сообщила пресс-служба Советского районного суда города Улан-Удэ.

"По мнению органа следствия, Яньков, являясь генеральным директором ООО "Аэроком" совершил хищение бюджетных средств республики Бурятия , выделенных для реализации поставки комплексов БПЛА министерству обороны РФ для выполнения боевых задач в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Яньков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, заключен под стражу до 12 декабря. Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.