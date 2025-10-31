Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии выписали последнего пациента после массового отравления - РИА Новости, 31.10.2025
05:55 31.10.2025
В Бурятии выписали последнего пациента после массового отравления
В Бурятии выписали последнего пациента после массового отравления - РИА Новости, 31.10.2025
В Бурятии выписали последнего пациента после массового отравления
Последнего из 82 госпитализированных после массового отравления готовой едой в Бурятии выписали из инфекционной больницы, сообщила РИА Новости пресс-служба...
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
россия
улан-удэ
республика бурятия
россия
происшествия, улан-удэ, республика бурятия, россия
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия
В Бурятии выписали последнего пациента после массового отравления

В Бурятии выписали последнего пациента после массового отравления готовой едой

УЛАН-УДЭ, 31 окт - РИА Новости. Последнего из 82 госпитализированных после массового отравления готовой едой в Бурятии выписали из инфекционной больницы, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального минздрава.
"Из республиканской клинической инфекционной больницы выписан последний пациент", - сказал собеседник агентства.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности), задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", ей предъявлено обвинение. Всего было зарегистрировано 165 случаев отравления, из них 92 - ребенка. В республиканскую инфекционную больницу госпитализировали 82 человека.
Двадцать второго октября Железнодорожный суд Улан-Удэ запретил на 90 суток работу компании "Восток": до 20 января 2026 года. Специалисты в ходе проверки выявили антисанитарное состояние производственных цехов компании, и что в помещениях цехов нет централизованного горячего водоснабжения, системы водоотведения, а планировка помещений не позволяет соблюдать санитарные нормы. Помимо прочего, компания не предоставила обоснования сроков годности своей продукции.
Сотрудница СК во время следственных действий на пищевом произдводстве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 165
24 октября, 05:40
24 октября, 05:40
 
ПроисшествияУлан-УдэРеспублика БурятияРоссия
 
 
