В Бурятии выписали последнего пациента после массового отравления

УЛАН-УДЭ, 31 окт - РИА Новости. Последнего из 82 госпитализированных после массового отравления готовой едой в Бурятии выписали из инфекционной больницы, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального минздрава.

Двадцать второго октября Железнодорожный суд Улан-Удэ запретил на 90 суток работу компании "Восток": до 20 января 2026 года. Специалисты в ходе проверки выявили антисанитарное состояние производственных цехов компании, и что в помещениях цехов нет централизованного горячего водоснабжения, системы водоотведения, а планировка помещений не позволяет соблюдать санитарные нормы. Помимо прочего, компания не предоставила обоснования сроков годности своей продукции.