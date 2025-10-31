Рейтинг@Mail.ru
"Буревестник" и "Посейдон" обнуляют "Золотой купол" США, считает эксперт
16:04 31.10.2025
"Буревестник" и "Посейдон" обнуляют "Золотой купол" США, считает эксперт
"Буревестник" и "Посейдон" обнуляют "Золотой купол" США, считает эксперт - РИА Новости, 31.10.2025
"Буревестник" и "Посейдон" обнуляют "Золотой купол" США, считает эксперт
Крылатая ракета с неограниченной дальностью полета "Буревестник" и автономный подводный аппарат "Посейдон" обнуляют предложенную президентом США Дональдом... РИА Новости, 31.10.2025
в мире
россия
сша
игорь коротченко
дональд трамп
владимир путин
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
сша
"Буревестник" и "Посейдон" обнуляют "Золотой купол" США, считает эксперт

Коротченко: "Буревестник" и "Посейдон" обнуляют ПВО "Золотой купол" США

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Крылатая ракета с неограниченной дальностью полета "Буревестник" и автономный подводный аппарат "Посейдон" обнуляют предложенную президентом США Дональдом Трампом концепцию стратегической противоракетной обороны "Золотой купол" США, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Крылатая ракета с неограниченной дальностью полета и ядерной энергоустановкой "Буревестник" и автономный подводный аппарат с межконтинентальной дальностью подводного хода "Посейдон" девальвируют предложенную Трампом концепцию стратегической противоракетной обороны "Золотой купол". Это означает принципиально новые качественные возможности, которые появятся у российских Вооруженных сил уже в самое ближайшее время после начала серийного производства и постановки указанных двух систем вооружений на вооружение", - отметил Коротченко.
"На предельно малой высоте создать непроницаемую систему противовоздушной обороны США не смогут сделать, тем более "Буревестник" сможет реализовывать полет на сверхнизкой высоте. Это означает, что брешь в уязвимости в любых перспективных системах защиты будет преодолена практически со стопроцентной гарантией "Буревестником", – сказал он.
Аналитик считает, что в ближайшие десятки лет ни у кого в мире не будет существовать таких систем в принципе.
"В этой связи, конечно же, Россия рассматривает указанные системы, прежде всего, как средство ответного удара. То есть в случае, когда потенциальный противник использовал свои стратегические ядерные силы против Российской Федерации", - сказал Коротченко.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
