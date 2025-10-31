МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* отсутствовал на совместном брифинге с Владимиром Зеленским и главой СБУ Василием Малюком на фоне слухов о напряженных отношениях офиса Зеленского и Буданова* из-за политических амбиций.

Украинское издание "Страна.ua" отмечает, что в соцсетях обсуждают отсутствие Буданова* на брифинге, где говорили о якобы совместных усилиях СБУ и ГУР.

"Главы ГУР Буданова* не было ... в соцсетях заметили этот момент и обсуждают, что было бы логичным, если б... докладывали оба", - говорится в сообщении издания.

Также "Страна.ua" подчеркивает, что ранее "близость к Буданову* в политкругах называлась в качестве одной из главных версий лишения гражданства Труханова с последующим отстранением его с поста мэра Одессы".

Великобритании Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на данные опроса, проведенного "Первой рейтинговой системой" по заказу American Political Services в октябре писало, что экс-главком ВСУ , посол Украины Валерий Залужный победил бы Зеленского во втором туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время. Если бы во второй тур президентских выборов вышли Зеленский и Буданов*, то за первого проголосовали бы 32,5%, а за Буданова* — 33%. Еще 19,7% респондентов затруднились ответить, 14,8% не пошли бы на выборы.

В конце июля служба внешней разведки ( СВР России сообщала, что в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Зеленского Андрея Ермака , Буданова* и Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.