Рейтинг@Mail.ru
На Украине обсуждают отсутствие Буданова* на брифинге - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 31.10.2025 (обновлено: 20:44 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/budanov-2052203131.html
На Украине обсуждают отсутствие Буданова* на брифинге
На Украине обсуждают отсутствие Буданова* на брифинге - РИА Новости, 31.10.2025
На Украине обсуждают отсутствие Буданова* на брифинге
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* отсутствовал на совместном брифинге с Владимиром Зеленским и главой СБУ Василием... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T20:43:00+03:00
2025-10-31T20:44:00+03:00
в мире
украина
сша
великобритания
владимир зеленский
валерий залужный
василий малюк
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473912_0:437:2085:1610_1920x0_80_0_0_1e957475b1cac1129187a4fc51e5ac30.jpg
https://ria.ru/20251026/ukraina-2050664180.html
https://ria.ru/20251026/zelenskiy-2050621762.html
украина
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473912_0:451:2085:2015_1920x0_80_0_0_14463771c50eef679299394da560092e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, василий малюк, служба безопасности украины, страна.ua, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, США, Великобритания, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Василий Малюк, Служба безопасности Украины, Страна.ua, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
На Украине обсуждают отсутствие Буданова* на брифинге

На Украине обсуждают отсутствие Буданова на брифинге с Зеленским и Малюком

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* отсутствовал на совместном брифинге с Владимиром Зеленским и главой СБУ Василием Малюком на фоне слухов о напряженных отношениях офиса Зеленского и Буданова* из-за политических амбиций.
Украинское издание "Страна.ua" отмечает, что в соцсетях обсуждают отсутствие Буданова* на брифинге, где говорили о якобы совместных усилиях СБУ и ГУР.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Буданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине
26 октября, 09:37
"Главы ГУР Буданова* не было ... в соцсетях заметили этот момент и обсуждают, что было бы логичным, если б... докладывали оба", - говорится в сообщении издания.
Также "Страна.ua" подчеркивает, что ранее "близость к Буданову* в политкругах называлась в качестве одной из главных версий лишения гражданства Труханова с последующим отстранением его с поста мэра Одессы".
Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на данные опроса, проведенного "Первой рейтинговой системой" по заказу American Political Services в октябре писало, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный победил бы Зеленского во втором туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время. Если бы во второй тур президентских выборов вышли Зеленский и Буданов*, то за первого проголосовали бы 32,5%, а за Буданова* — 33%. Еще 19,7% респондентов затруднились ответить, 14,8% не пошли бы на выборы.
В конце июля служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Буданова* и Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Вертолет с сотней миллиардов евро: Зеленский с Ермаком готовят побег
26 октября, 08:00
 
В миреУкраинаСШАВеликобританияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВасилий МалюкСлужба безопасности УкраиныСтрана.uaСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала