В Домодедово у пассажира из Кувейта нашли браслеты Cartier в обуви

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Таможенники в "Домодедово" обнаружили у россиянина, вернувшегося из Кувейта, два браслета Cartier за 2,4 миллиона рублей, которые он спрятал в обуви, возбуждено уголовное дело о контрабанде, сообщает пресс-служба ФТС России.