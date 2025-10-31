В Домодедово у пассажира из Кувейта нашли браслеты Cartier в обуви

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Таможенники в "Домодедово" обнаружили у россиянина, вернувшегося из Кувейта, два браслета Cartier за 2,4 миллиона рублей, которые он спрятал в обуви, возбуждено уголовное дело о контрабанде, сообщает пресс-служба ФТС России.
Отмечается, что пассажира остановили в "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В его багаже таможенники обнаружили два незадекларированных браслета, которые он завернул в носок и спрятал в кроссовок. Нарушитель пояснил, что украшения передала ему девушка для перевозки в Москву. С таможенными правилами знаком, но был уверен, что ювелирные изделия не являются подлинными. Их стоимости не знал, чеков не имел.
Между тем, добавляют в ФТС, экспертиза установила, что браслеты выполнены из золотых сплавов 750 пробы со вставками из бриллиантов. Они изъяты.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.