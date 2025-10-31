Рейтинг@Mail.ru
В Домодедово у пассажира из Кувейта нашли браслеты Cartier в обуви - РИА Новости, 31.10.2025
12:40 31.10.2025 (обновлено: 12:45 31.10.2025)
В Домодедово у пассажира из Кувейта нашли браслеты Cartier в обуви
Таможенники в "Домодедово" обнаружили у россиянина, вернувшегося из Кувейта, два браслета Cartier за 2,4 миллиона рублей, которые он спрятал в обуви, возбуждено РИА Новости, 31.10.2025
кувейт, россия, москва, cartier , федеральная таможенная служба (фтс россии), домодедово (аэропорт)
Кувейт, Россия, Москва, Cartier , Федеральная таможенная служба (ФТС России), Домодедово (аэропорт)
У вернувшегося из Кувейта россиянина нашли два браслета Cartier за 2,4 млн руб

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Таможенники в "Домодедово" обнаружили у россиянина, вернувшегося из Кувейта, два браслета Cartier за 2,4 миллиона рублей, которые он спрятал в обуви, возбуждено уголовное дело о контрабанде, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Два браслета ювелирного дома Cartier обнаружили домодедовские таможенники в обуви россиянина, прибывшего из Кувейта. Их стоимость оценивается в 2,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажира остановили в "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В его багаже таможенники обнаружили два незадекларированных браслета, которые он завернул в носок и спрятал в кроссовок. Нарушитель пояснил, что украшения передала ему девушка для перевозки в Москву. С таможенными правилами знаком, но был уверен, что ювелирные изделия не являются подлинными. Их стоимости не знал, чеков не имел.
Между тем, добавляют в ФТС, экспертиза установила, что браслеты выполнены из золотых сплавов 750 пробы со вставками из бриллиантов. Они изъяты.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.
Валюта разных стран более чем на 110 тысяч долларов США, которую россиянин пытался ввезти в Россию - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Россиянин попытался ввезти в страну более 110 000 тысяч долларов валютой
30 октября, 13:26
 
