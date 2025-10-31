ВС России уничтожили бронемашину "Козак" в районе Константиновки

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации "Южной" группировки войск в ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений уничтожили миномёт и боевую бронированную машину "Козак" ВСУ в районе населённого пункта Константиновка, сообщили в Минобороны России.

"В ходе воздушной разведки операторами БПЛА были выявлены позиции противника, на которых располагались миномёт и бронемашина "Козак". После передачи координат артиллерии и применения ударных дронов оба объекта были уничтожены точными попаданиями", — говорится в сообщении ведомства.