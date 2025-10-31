https://ria.ru/20251031/bpla-2052053019.html
ВС России уничтожили бронемашину "Козак" в районе Константиновки
Подразделения беспилотной авиации "Южной" группировки войск в ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений уничтожили миномёт и боевую... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T12:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
константиновка
ВС России уничтожили бронемашину "Козак" в районе Константиновки
ВС России уничтожили миномет и бронемашину "Козак" ВСУ в районе Константиновки
ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации "Южной" группировки войск в ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений уничтожили миномёт и боевую бронированную машину "Козак" ВСУ в районе населённого пункта Константиновка, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки операторами БПЛА были выявлены позиции противника, на которых располагались миномёт и бронемашина "Козак". После передачи координат артиллерии и применения ударных дронов оба объекта были уничтожены точными попаданиями", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что подразделения беспилотной авиации "Южной" группировки продолжают наносить поражение противнику на переднем крае, уничтожая его огневые средства и живую силу, что значительно осложняет действия украинских подразделений.