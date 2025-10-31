Рейтинг@Mail.ru
Украинский БПЛА повредил частные дома в Донецке - РИА Новости, 31.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:01 31.10.2025
Украинский БПЛА повредил частные дома в Донецке
Украинский БПЛА повредил частные дома в Донецке - РИА Новости, 31.10.2025
Украинский БПЛА повредил частные дома в Донецке
Частные жилые дома были повреждены при атаке украинского БПЛА в Донецке, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецк
донецкая народная республика
украина
донецк
донецкая народная республика
Украинский БПЛА повредил частные дома в Донецке

Украинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Частные жилые дома были повреждены при атаке украинского БПЛА в Донецке, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 30 октября по состоянию на 23.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... город Донецк (Буденновский район): атака ударного БПЛА в 21.30 - частные жилые дома по улице Пристанционной, также повреждена хозпостройка", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Подробностей происшествия не приводится.
