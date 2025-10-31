https://ria.ru/20251031/bpla-2051980868.html
Украинский БПЛА повредил частные дома в Донецке
Украинский БПЛА повредил частные дома в Донецке - РИА Новости, 31.10.2025
Украинский БПЛА повредил частные дома в Донецке
Частные жилые дома были повреждены при атаке украинского БПЛА в Донецке, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецк
донецкая народная республика
украина
донецк
донецкая народная республика
Украинский БПЛА повредил частные дома в Донецке
В Донецке сообщили о повреждении частных домов из-за украинской атаки