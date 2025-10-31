Стало известно, где может находиться блогер Лиза Миллер

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Блогер Лиза Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта), против которой возбудили уголовное дело о легализации денег в особо крупном размере, может находиться в Дубае, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В пятницу СК РФ сообщил, что московские следователи возбудили на блогера уголовное дело по статье "легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". По версии следствия, в 2020-2022 годах блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей, а для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами она легализовала часть суммы путем финансовых операций.

В СК также сообщали, что Батюта находится на территории иностранного государства, следствие намерено объявить ее в розыск.