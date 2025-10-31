Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 38 украинских беспилотников над тремя российскими регионами - РИА Новости, 31.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:38 31.10.2025 (обновлено: 23:39 31.10.2025)
ПВО сбила 38 украинских беспилотников над тремя российскими регионами
ПВО сбила 38 украинских беспилотников над тремя российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили 38 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, большую часть - над Белгородской областью, РИА Новости, 31.10.2025
ПВО сбила 38 украинских беспилотников над тремя российскими регионами

МО: силы ПВО за два часа уничтожили 38 украинских БПЛА над тремя регионами РФ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили 38 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, большую часть - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Тридцать первого октября т.г. в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 БПЛА – над территорией Белгородской области и по два БПЛА – над территориями Воронежской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.

