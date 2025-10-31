https://ria.ru/20251031/bespilotniki-2052221242.html
ПВО сбила 38 украинских беспилотников над тремя российскими регионами
ПВО сбила 38 украинских беспилотников над тремя российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили 38 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, большую часть - над Белгородской областью, РИА Новости, 31.10.2025
