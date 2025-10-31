ПВО сбила 38 украинских беспилотников над тремя российскими регионами

«

"Тридцать первого октября т.г. в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 БПЛА – над территорией Белгородской области и по два БПЛА – над территориями Воронежской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.