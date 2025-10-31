https://ria.ru/20251031/bespilotniki-2052130748.html
Российская ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника
Российская ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 31.10.2025
Российская ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской, Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T16:36:00+03:00
2025-10-31T16:36:00+03:00
2025-10-31T16:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника
МО: ПВО сбила 4 украинских БПЛА над Курской, Белгородской, Воронежской областями