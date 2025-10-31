Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 31.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 31.10.2025
Российская ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника
Российская ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской, Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2025
безопасность, воронежская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника

МО: ПВО сбила 4 украинских БПЛА над Курской, Белгородской, Воронежской областями

© РИА Новости / Сергей Мирный | Боевое дежурство экипажа ЗРК
Боевое дежурство экипажа ЗРК - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа ЗРК . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской, Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"31 октября т.г. в период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Курской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
