ПВО сбила 130 украинских БПЛА над российскими регионами

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 130 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны.
"В период с 23:00 мск 30 октября до 8:00 мск 31 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские бойцы сбили:
- 31 БПЛА — в Курской области;
- 21 — в Воронежской;
- 14 — в Белгородской;
- десять — в Брянской;
- по девять — в Орловской, Тамбовской и Тульской;
- по шесть — в Липецкой и Ярославской;
- пять — в Ростовской;
- четыре — в Волгоградской;
- три — в Калужской;
- два — в Рязанской;
- один — над территорией Московского региона.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
