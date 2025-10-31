https://ria.ru/20251031/bespilotniki-2052005258.html
ПВО сбила 130 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО сбили за ночь 130 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.10.2025
