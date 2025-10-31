ПВО сбила 130 украинских БПЛА над российскими регионами

Так, российским военным удалось сбить 31 БПЛА в Курской области, еще 21 летательный аппарат уничтожили над территорией Воронежской области, а 14 — над Белгородской. Десять беспилотников ликвидировали в небе над Брянской областью.

Также системы ПВО уничтожили по девять дронов в Орловской, Тамбовской и Тульской областях, по шесть беспилотных летальных аппаратов — в Липецкой и Ярославской областях. Пять беспилотников ликвидировали в Ростовской области, а еще четыре — в Волгоградской. Кроме того, российские бойцы уничтожили три БПЛА в Калужской области, два — в Рязанской, и один дрон — в Московском регионе.