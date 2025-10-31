Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 130 украинских БПЛА над российскими регионами
08:14 31.10.2025 (обновлено: 08:53 31.10.2025)
ПВО сбила 130 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО сбили за ночь 130 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.10.2025
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 130 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны.
"В период с 23:00 мск 30 октября до 8:00 мск 31 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке ведомства.
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
05:05
Так, российским военным удалось сбить 31 БПЛА в Курской области, еще 21 летательный аппарат уничтожили над территорией Воронежской области, а 14 — над Белгородской. Десять беспилотников ликвидировали в небе над Брянской областью.
Также системы ПВО уничтожили по девять дронов в Орловской, Тамбовской и Тульской областях, по шесть беспилотных летальных аппаратов — в Липецкой и Ярославской областях. Пять беспилотников ликвидировали в Ростовской области, а еще четыре — в Волгоградской. Кроме того, российские бойцы уничтожили три БПЛА в Калужской области, два — в Рязанской, и один дрон — в Московском регионе.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
