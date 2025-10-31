Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 31.10.2025 (обновлено: 07:51 31.10.2025)
Над Ярославлем отразили атаку беспилотников
Над Ярославлем отразили атаку беспилотников
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ"
Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ" . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отражена атака беспилотников над Ярославлем, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Сегодня ночью над Ярославлем отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Евраев добавил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. Он подчеркнул, что в случае обнаружения обломков к ним нельзя приближаться.
"Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается", - сообщил губернатор.
ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
ПВО ночью уничтожила восемь БПЛА в Тульской области
Специальная военная операция на УкраинеЯрославльМихаил Евраев
 
 
Заголовок открываемого материала