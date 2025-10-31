https://ria.ru/20251031/bespilotniki-2052002207.html
Над Ярославлем отразили атаку беспилотников
Отражена атака беспилотников над Ярославлем, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
ярославль
михаил евраев
ярославль
Над Ярославлем отразили атаку беспилотников
