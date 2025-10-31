https://ria.ru/20251031/bespilotniki-2051995511.html
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили и перехватили ночью БПЛА в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
чертковский район
юрий слюсарь
ростовская область
чертковский район
