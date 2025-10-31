ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и перехватили ночью БПЛА в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.