В Орле после атаки БПЛА повреждена ТЭЦ

Пострадавших и возгорания на объекте нет. На месте происшествия работают работники оперативных служб.

Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.