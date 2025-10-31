Рейтинг@Mail.ru
В Орле после атаки БПЛА повреждена ТЭЦ - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 31.10.2025 (обновлено: 03:23 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/bespilotniki-2051990015.html
В Орле после атаки БПЛА повреждена ТЭЦ
В Орле после атаки БПЛА повреждена ТЭЦ - РИА Новости, 31.10.2025
В Орле после атаки БПЛА повреждена ТЭЦ
Обломки беспилотника упали на территории ТЭЦ в Орле, повреждено оборудование, пострадавших и возгорания нет, электроснабжение почти полностью восстановлено,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T03:18:00+03:00
2025-10-31T03:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей клычков
орел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969180323_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb5b36e88f2d26657c5c1b50728f32eb.jpg
https://ria.ru/20251031/bpla-2051980868.html
орел
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969180323_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_88ac2c0c7b325d9f1b7a051185b8c31b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей клычков, орел
Специальная военная операция на Украине, Андрей Клычков, Орел
В Орле после атаки БПЛА повреждена ТЭЦ

Губернатор Клычков: в Орле после атаки БПЛА повреждена ТЭЦ

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Трубы ТЭЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Обломки беспилотника упали на территории ТЭЦ в Орле, повреждено оборудование, пострадавших и возгорания нет, электроснабжение почти полностью восстановлено, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.
«
"В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орел, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения", — написал он.
Пострадавших и возгорания на объекте нет. На месте происшествия работают работники оперативных служб.
Сотрудники "Россети Центр" - "Орелэнерго" оперативно переключили энергоснабжение на резервные линии. Сейчас подача света практически полностью восстановлена, ведутся ремонтные работы по устранению последствий, добавил Клычков.
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Украинский БПЛА повредил частные дома в Донецке
00:01
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей КлычковОрел
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала