Белоусов представил своего нового заместителя

АЛМА-АТА, 31 окт — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны (СМО) стран СНГ в Алма-Ате представил своего нового заместителя Василия Осьмакова.
"Пользуясь случаем, хотел бы представить заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе. Он был первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации", — сказал он.
Василий Осьмаков работал в Минпромторге около 17 лет. 21 октября его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.
Осьмаков окончил МГУ по специальности востоковед, африканист, переводчик арабского языка и аспирантуру в Государственном университете управления. В 2004-2008 годах работал в тогдашнем Минпромэнерго России, а в 2008 году пришел в новообразованный Минпромторг. Там до 2012 года он занимал должности помощника и советника министра. С 2012 по 2016 год он работал директором департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга. С 2016 года по апрель 2021 года Осьмаков занимал должность заместителя министра промышленности и торговли, а с 13 апреля был первым замминистра.